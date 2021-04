Arctic, RGB e modalità semi passiva per questa nuova ventola

Desiderate il massimo delle silenziosità dal vostro PC ma non volete rinunciare ad un’illuminazione colorata da LED RGB? Arctic ha presentato il prodotto giusto per voi. Infatti, la nota compagnia che si occupa da tempo di accessori e sistemi di dissipazione, tra cui la nota pasta termica MX-4, una delle più popolari a livello mondiale per svariati anni, ha presentato recentemente la nuova ventola P12 PWM PST 0db.

Il prodotto, commercializzato in due versioni (una con illuminazione RGB analogica e una Digital ARGB per una miglior variazione cromatica), punta ad offrire un flusso d’aria ottimizzato per dissipatori e radiatori con una modalità semi passiva in grado di portare il numero di giri da 0 a 2.000rpm, senza rinunciare alla bellezza di 12 LED RGB. Il modello Digital ARGB è compatibile con tutti gli standard dei maggiori produttori di schede madri, come ASUS Aura Sync, Gigabyte RGB Fusion 2.0, MSI Mystic Light Sync e ASRock Polychrome Sync, consentendo di controllare individualmente il colore di ciascun LED.

La rumorosità operativa della ventola P12 PWM PST 0db è davvero bassissima grazie al nuovo motore ARCTIC, rendendola praticamente impercepibile alle velocità più basse, e alle presenza di gommini nelle parti a contatto con lo chassis per diminuire le vibrazioni. Un’ulteriore caratteristica molto interessante è l’impiego di una speciale combinazione tra lega e lubrificante sviluppata in Germania che riduce l’attrito all’interno del cuscinetto portando alla generazione di meno calore, meno rumore e offrendo un’aspettativa di vita più elevata.

La ventola Arctic P12 PWM PST A-RGB 0dB è acquistabile al prezzo di 12,99€, mentre la P12 PWM PST RGB 0dB viene proposta a un euro in meno, quindi 11,99€. È disponibile inoltre un controller P12 PWM PST 0dB RGB opzionale per avere controlli diretti al sistema di illuminazione.