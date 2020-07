Arctic rinnova la serie di dissipatori ad aria Freezer 13, ora più efficienti

Arctic ha annunciato ufficialmente la sua nuova serie di dissipatori ad aria Freezer 13 X che offre prestazioni migliori rispetto ai precedenti Freezer 13 pur mantenendo un prezzo piuttosto basso. I dissipatori sono offerti in quattro varianti con prezzi che partono da 22,41€ per il Freezer A13 X sino ad arrivare ai 25,33€ del Freezer i13 X CO. Arctic promette un rapporto prezzo/prestazioni particolarmente elevato, dato che l’heatsink è in grado di smaltire il calore meglio dei dissipatori di serie forniti con i processori AMD ed Intel.

Grazie alle heatpipe a contatto diretto, che assicurano che il calore da dissipare sia trasferito direttamente dal processore alle heatpipe senza un ulteriore strato di materiale, ed una ventola da 92 mm che garantisce una pressione ottimale, oltre alla pasta termica MX-2 pre-applicata, il Freezer 13 X dovrebbe offrire il 10% in più di capacità di raffreddamento rispetto al suo predecessore, indipendentemente dalle dimensioni relative ridotte e da un’altezza di installazione di soli 137mm che lo rende adatto per essere impiegato in chassis davvero compatti. Le quattro varianti disponibili si differenziano per la compatibilità ai diversi tipi di socket (A13 per AMD e i13 per Intel) e per le colorazioni (standard e in edizione CO).

La compagnia ha inoltre comunicato che le ventole fornite in dotazione dovrebbero garantire una durata più elevata grazie ai loro motori a bassa produzione di calore, che è anche uno dei motivi per cui questi nuovi dissipatori sono più efficienti. Una più bassa vibrazione dei motori, infine, rende i dispositivi più silenziosi. Quest’ultimo risultato è stato ottenuto grazie ad una combinazione speciale di lega e lubrificante sviluppata in Germania che riduce l’attrito all’interno del cuscinetto portando ad una maggiore efficienza.

Come testimoniato dai grafici diffusi da Arctic, se già il precedente Freezer 13 era in grado di superare le prestazioni dei dissipatori di serie AMD ed Intel, questo Freezer 13 X riesce ad offrire performance ancora superiori.

Arctic Freezer 13 X è già acquistabile sul sito ufficiale e presto dovrebbe essere disponibile anche su Amazon.