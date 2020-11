Argon ONE per Raspberry Pi 4 ora ancora più utile con questa espansione

Argon ONE M.2 è un ottimo case per Raspberry Pi 4. Fornisce un buon raffreddamento, il supporto a SSD SATA ed accesso a GPIO. Tuttavia, diversi utenti avranno acquistato in precedenza l’originale Argon ONE e magari non hanno effettuato il passaggio alla nuova versione solo per aggiungere il supporto agli SSD SATA M.2.

Proprio queste persone dovrebbero essere felici di sapere che, come indicato sul sito Web del rivenditore inglese Pi Pimoroni e confermato sul sito ufficiale Argon40, la scheda di espansione Argon ONE M.2, che aggiunge uno slot SSD SATA M.2 ad Argon ONE, sarà presto in vendita a soli 20 dollari.

Ricordiamo, infatti, che Argon ONE e l’M.2 sono due prodotti praticamente identici, ad eccezione di un riser di plastica in cui viene utilizzato un PCB personalizzato che permette di inserire qualsiasi SSD SATA M.2. La connessione al Raspberry Pi 4 viene effettuata utilizzando un connettore USB3 che unisce il PCB dedicato all’SSD ad una porta libera del noto Single Board Computer.

Argon ONE M.2 è un case davvero completo che mantiene il Raspberry Pi 4 fresco anche sotto sforzi consistenti. L’articolo è molto buono sotto il punto di vista estetico e consente un certo ordine sulla scrivania facendo passare tutti i cavi sul retro del case. Argon ONE M.2 permette di avere un dispositivo di archiviazione economico, veloce e affidabile per Raspberry Pi 4.

Proposto al prezzo di 20$, si tratta di un aggiornamento essenziale per coloro che possiedono già un Argon ONE. I vantaggi derivanti dall’uso di un’unità SSD sono piuttosto evidenti e questo componente addizionale è un mezzo semplice ed efficace per aggiungere una funzionalità davvero utile.