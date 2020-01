Arriva in Italia la sedia da gaming Asus ROG Chariot Core

Asus ha annunciato l’arrivo in Italia della sua sedia da gaming Asus ROG Chariot Core, una sedia ergonomica con altezza e schienale regolabili, dal design futuristico e tipico dei prodotti a marchio ROG.

Le forme sono ispirate al mondo del racing, senza però trascurare il comfort. Le imbottiture sono composte da schiuma in memory foam ad alta densità e includono un generoso supporto lombare e un poggiatesta regolabile in altezza in modo da adattarsi a ogni tipo di persona, per ridurre la stanchezza durante le fasi di gioco più lunghe ed offrire la massima comodità al giocatore.

L’altezza è regolabile grazie ad un ammortizzatore a gas di classe 4, mentre il meccanismo della seduta permette di inclinare lo schienale di 145 gradi, include un sistema grazie al quale si può far oscillare l’intera sedia e che può essere bloccato tramite la comoda leva posta sotto le gambe. Regolabili anche i braccioli, che possono essere alzati, abbassati o ruotati sia verso l’interno che verso l’esterno e riposizionati sia in lunghezza che in larghezza.

Tutta la sedia, inclusi il supporto lombare ed il poggiatesta, è rivestita in ecopelle nera traforata che offre la massima traspirazione unita alla resistenza e la facilità di pulizia classica della pelle. Asus ovviamente non ha trascurato la sicurezza: il telaio della sedia è completamente in acciaio, mentre la base a cinque raggi è stata costruita in lega di alluminio che garantiscono oltre alla resistenza un’affidabile durabilità. Le ruote sono rivestite in PU, per garantire spostamenti fluidi e prevenire qualsiasi danno da trascinamento su ogni tipo di pavimento.

Ultima chicca applicata da Asus alla propria sedia è la cinghia in tessuto posteriore al quale appendere il proprio equipaggiamento, che si tratti di uno zaino, delle cuffie o qualsiasi altro accessorio leggero (il carico massimo è pari a 2 kg). La sedia è già disponibile sullo shop di Asus e presso i maggiori distributori al prezzo di 399,99 euro.