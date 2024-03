Arriva l'SSD da 8TB per PS5, costa quanto due console

Nextorage ha recentemente svelato due nuovi SSD che promettono di ridefinire gli standard di prestazioni e capacità. Con una capacità di 8TB ciascuno, questi dispositivi si pongono come soluzione ideale per chiunque cerchi prestazioni al top e una capacità di archiviazione decisamente... massiccia.

Il NE1N8TB e il NEM-PA8TB sono due SSD che offrono non solo una capacità impressionante, ma anche prestazioni eccezionali. Entrambi i modelli, infatti, sfruttano un controller a otto canali e la tecnologia NAND 3D TLC, garantendo velocità di lettura e scrittura rispettivamente fino a 7.300 MB/s e 6.600 MB/s. Queste prestazioni non sono da meno nemmeno in ambito casuale, con il NE1N8TB e il NEM-PA8TB che raggiungono rispettivamente 900.000 IOPS in lettura e 1.000.000 IOPS in scrittura.

L'NEM-PA8TB si distingue per la presenza di un dissipatore di calore in alluminio rivestito con un alluminato nero radioattivo, rendendolo particolarmente adatto per i possessori di PlayStation 5. Grazie alla sua conformità con i requisiti di Sony per gli SSD M.2, questo dispositivo si presenta come un'opzione allettante per chi desidera avere capacità di archiviazione pressoché infinita nella propria console.

Entrambi gli SSD sono dotati di una cache DRAM DDR4 da 2GB e sono garantiti da Nextorage con una limitata garanzia di cinque anni o fino a quando non raggiungono il massimo TBW di 10.000. Questo assicura agli utenti una tranquillità duratura e una grande affidabilità nel tempo.

Per quanto riguarda i prezzi, non abbiamo ancora nulla di ufficiale in Europa, ma negli Stati uniti l'NE1N8TB dovrebbe venire prezzato a $836.65, mentre il NEM-PA8TB è già disponibile su Amazon US al prezzo di $849.99. Praticamente, con lo stesso prezzo, si potrebbero comprare due PS5 Digital Edition.