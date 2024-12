ASML: la macchina litografica da 400 milioni non è per le nostre tasche, ma il suo Lego sì

ASML, uno dei principali produttori mondiali di apparecchiature per la fabbricazione di chip, ha lanciato un nuovo set Lego che riproduce il suo sistema di litografia TWINSCAN EXE:5000. Il set, in vendita a 227,95 dollari, è composto da 851 pezzi e riproduce in scala ridotta una macchina il cui valore reale si aggira intorno ai 400 milioni di dollari.

Questo nuovo prodotto si aggiunge al crescente portfolio di articoli da regalo di ASML, che include già altri set Lego come lo Skyline ASML e il TWINSCAN NXE:3400C. L'azienda olandese, con sede a Veldhoven, riveste un ruolo fondamentale nel settore della produzione di semiconduttori, fornendo strumenti essenziali per la litografia avanzata a giganti come Intel, TSMC e Samsung.

Il TWINSCAN EXE:5000 reale è uno dei più avanzati sistemi di litografia a ultravioletti estremi (EUV) disponibili nel 2024. Presenta ottiche di proiezione con un'apertura numerica di 0,55 (High-NA) e viene utilizzato da Intel per la ricerca e sviluppo della sua tecnologia di processo Intel 18A (classe 1,8 nm).

Nonostante le dimensioni ridotte del modello finito (35,2 x 9,9 x 6,4 cm), ASML sembra aspettarsi una forte domanda per questo "pezzo iconico". Gli ordini sono infatti limitati a un set per cliente, con avvisi di cancellazione per chi ne richiede di più.

Oltre ai set Lego, ASML offre anche altri articoli per gli appassionati di tecnologia. Per esempio, è disponibile un set di tre decorazioni natalizie in vetro soffiato a mano al prezzo di 29 dollari, che include il logo ASML, un dipendente in cleanroom e una riproduzione della macchina NXT.

L'iniziativa di ASML si inserisce in un trend più ampio che vede sempre più spesso l'intersezione tra il mondo della tecnologia PC e quello dei Lego. Recentemente sono stati realizzati svariati progetti con questa filosofia. Non sorprende, considerando quanto ormai i mattoncini siano ormai parte integrante della cultura pop.