Aspettando il Black Friday: 650€ di sconto su Surface Pro 6

Vi segnaliamo che su Microsoft Store sono partite le offerte che, di fatto, anticipano il Black Friday 2019. Le promozioni sono numerose e vi permetteranno di portarvi a casa prodotti eccezionali a prezzi estremamente vantaggiosi, uno su tutti l’ottimo Surface Pro 6 che è in sconto con un taglio al prezzo di ben 650€! Venduto originariamente ad oltre 1000 euro, il laptop 2-in-1 Microsoft scende così a soli 799,00€: un bel risparmio, specie per chi non è interessato ad avere a tutti i costi il nuovo modello, ovvero il più recente Surface 7.

Tra i migliori prodotti Microsoft degli ultimi anni, Surface Pro 6 è stato pensato per chi vuole lavorare in mobilità senza troppi pensieri, contraddistinguendosi per un’ottima reattività sia in modalità tablet che notebook, grazie soprattutto alla durata media della batteria, superiore alle 13 ore nella visione di contenuti video. Dotato di uno schermo multi-touch PixelSense da 12,3 pollici e 2736×1824 pixel, è supportato da un processore Intel Core i5 o i7 con quattro core e otto thread, che garantisce una buona potenza e soprattutto bassi consumi. Insomma, un ottimi dispositivo per il lavoro e il tempo libero che, disponibile oggi a meno di 800 euro rappresenta sicuramente una scelta più che sensata per chi sia alla ricerca di un tablet versatile e comodo da trasportare che, all’occorrenza, possa trasformarsi in un utile strumento da lavoro. Ovviamente gli sconti Microsoft non finiscono qui e qualora vogliate dare un’occhiata al prospetto completo delle offerte in corso vi suggeriamo di dare un’occhiata alla landing page dedicata alle offerte dove, tra le varie, troverete anche Surface Laptop 2 ed il versatile Surface Go.

Prima di lasciarvi ai prodotti in sconto, tuttavia, è d’obbligo ricordarvi che non manca poi molto al tanto atteso Black Friday 2019. Come immaginerete, noi di Tom’s saremo in prima linea per offrirvi tutte, ma proprio tutte le offerte di quello che sarà l’attesissimo “venerdì nero”, ma non vi lasceremo soli neanche quando si tratterà di scegliere i doni per i vostri cari, per cui prima di dare un’occhiata alle offerte del giorno vi rinnoviamo il nostro solito invito: seguite le nostre pagine dedicate al Black Friday ed ai Regali di Natale 2019.

La nostra selezione di prodotti

