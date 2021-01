ASRock espande la propria linea di mini PC con Jupiter X300

ASRock ha annunciato recentemente la sua nuova serie di PC UCFF (ultra-compact form-factor) che combinano dimensioni ridotte con le ottime prestazioni garantite dalle APU desktop di AMD. La serie Jupiter X300 è solo leggermente più grande della precedente Mars 4000U lanciata lo scorso novembre, ma offre chiaramente performance e funzionalità notevolmente maggiori. Il mini PC ASRock Jupiter X300 utilizza APU Ryzen 2/3/4000 con un massimo di otto core, GPU integrata Radeon Vega e un TDP fino a 65W raffreddate tramite un dissipatore di calore in rame coadiuvato da una ventola ad alte prestazioni. Le APU possono essere accoppiate ad un massimo di 64GB di memoria DDR4 a 3.200MHz (utilizzando due moduli SO-DIMM), un SSD M.2-2280 su interfaccia PCIe 3.0 x4 o SATA e un’unità da 2,5”.

Il produttore non ha ancora parlato della compatibilità dei suoi sistemi Jupiter X300 con le APU “Cezanne” della serie AMD Ryzen 5000, ma le macchine impiegano un chipset AMD X300 piuttosto vecchio. Inoltre, poiché la scheda madre utilizza un form factor proprietario, sarà difficile procedere a futuri upgrade. Il case di Jupiter X300 misura 178×178×34 mm, quindi non è compatto come un NUC, ma gli si avvicina molto. Il sistema, che in realtà è più piccolo del MacMini di Apple, può essere collegato ai supporti VESA di un monitor o utilizzato come desktop.

Dal punto di vista della connettività, ASRock Jupiter X300 offre solamente l’imbarazzo della scelta. La macchina può essere equipaggiata con il modulo Intel AX200 Wi-Fi 6 + Bluetooth 5 (o qualsiasi altro adattatore se lo si acquista separatamente), possiede una porta Gigabit Ethernet, tre uscite video (una DisplayPort 1.2, una HDMI 2.0 e una D-Sub), due connettori audio da 3,5mm e otto USB (due USB 3.2 Gen 1 Type-C, quattro USB 3.2 Gen 1 Type-A e due USB 2.0).

ASRock consiglia l’acquisto della serie Jupiter X300 a normali consumatori, uffici e aziende. Poiché questi ultimi richiedono spesso la gestione remota e sistemi di sicurezza più avanzati, la compagnia offre loro loro i mini PC DASH della serie X300 che integrano una DASH LAN, Trusted Platform Module 2.0 ed un sensore anti-intrusione. Ovviamente, per utilizzare la gestione remota e altre funzionalità avanzate della piattaforma aziendale di AMD, i sistemi dovranno essere dotati delle APU Ryzen Pro. Purtroppo, al momento ASRock non ha annunciato i prezzi finali della sua linea Jupiter X300.