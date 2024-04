Sorprendente ma vero: PC con Intel di 12° Gen e 16GB a meno di 200€

Se il vostro budget è limitato e non vi permette di optare per un desktop o un notebook tradizionale, Amazon offre oggi una soluzione ideale: un Mini PC dalle prestazioni simili a quelle di un PC entry-level, ma a una frazione del costo. Grazie a un coupon di 60€, applicabile direttamente sulla pagina del prodotto, potete acquistare questo efficace Mini PC per soli 199€.

NB: ricordatevi di attivare il coupon in pagina per ottenere uno sconto aggiuntivo di 60€ durante il checkout

Beelink Mini S12 Pro, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Beelink Mini S12 Pro si rivela eccellente per coloro che cercano un PC compatto ma dalle buone performance, ottimo per la riproduzione di contenuti multimediali, anche in 4K, per il lavoro d'ufficio o l'istruzione online. Grazie al suo processore Intel di 12ª generazione Alder Lake-N100, che arriva fino a 3,4GHz, e alla combinazione di 16GB di RAM DDR4 e 500GB di SSD PCIe, questo mini PC garantisce prestazioni fluide e affidabili in quasi ogni contesto.

La sua dimensione ridotta non influisce sulla sua efficacia, rendendolo ideale per chi ha spazio limitato sulla scrivania o cerca un PC facile da trasportare. Agli utenti che prediligono l'espansione della propria capacità di archiviazione, il Beelink Mini S12 Pro offre la flessibilità di aggiornare l'SSD fino a 2TB o di aggiungere un ulteriore HDD/M.2 SSD.

Il supporto per il display dual-screen 4K attraverso due porte HDMI amplifica ulteriormente le sue funzionalità, permettendo una configurazione multitasking efficace. Anche la connettività è all'avanguardia, grazie al Wi-Fi 6 e al Bluetooth 5.2, rendendolo adatto sia per gli ambienti domestici che per quelli professionali.

