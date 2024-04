Asus Affidabilità Garantita: se il notebook si guasta entro 1 anno il rimborso è totale

Asus scommette sulla qualità dei propri notebook. L'azienda taiwanese ha annunciato "il ritorno del programma Affidabilità Garantita, l'iniziativa che assicura il rimborso del prezzo di acquisto in caso di guasto tecnico del notebook entro un anno dalla data di acquisto".

Per aderire al programma Affidabilità Garantita i clienti Asus non devono far altro che registrare il loro prodotto entro 15 giorni dalla data di acquisto (effettuato dal 1° gennaio al 31 dicembre 2019 inclusi). In caso di guasto o difetto che dovesse emergere entro un anno dalla data di acquisto del notebook, sarà possibile richiedere il rimborso completo del costo sostenuto oltre alla riparazione, che sarà fatta da un centro di assistenza ufficiale secondo la procedura di garanzia standard.

Con questa iniziativa Asus intende incentivare l'acquisto dei propri portatili e "renderlo un investimento ancora più conveniente e sicuro per i privati; infatti, anche per coloro che effettuano l'acquisto di più portatili è possibile richiedere, in caso di guasti, un rimborso fino a un massimo di 3 notebook".

Per consultare i termini e le condizioni completi del programma andate sul sito asus-affidabilitagarantita.it, dove potete leggere ad esempio che i notebook coinvolti nell'iniziativa devono essere "nuovi, non usati o ricondizionati o di seconda mano, di marca Asus e di qualsivoglia modello e prezzo e prodotti da non più di due anni".