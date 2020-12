Asus B450 II, quali novità ha portato il refresh delle schede madre?

Le schede madre rappresentano la parte più importante di un PC, sono il sistema nervoso del computer, ciò che collega le varie componenti e permette loro di funzionare in armonia. Di conseguenza, una scheda madre migliore è in grado di permettere migliori prestazioni e Asus questo lo sa molto bene. Il brand taiwanese ha appena presentato sul mercato la nuova serie di schede madre B450 II per processori AMD, la quale porta con sé delle gradite migliorie rispetto alla prima generazione.

Negli ultimi anni, una delle migliori linee di schede madri disponibili è stata la serie B450 di ASUS, grazie alle sue elevate prestazioni, alla robusta durata e all’ampia gamma di opzioni tra cui poter scegliere. ASUS ha rinnovato questa serie di prodotti con le nuove schede madre B450 II, ancora migliori delle precedenti. Ecco uno sguardo a ciò che c’è di nuovo e un’indicazione sul target di ciascuna delle nuove schede.

Asus B450 II: quali sono le novità?

La differenza più grande tra la rinnovata serie B450 II e la serie originale è che le nuove schede madre hanno VRM e raffreddamento migliorati. Ciò significa che le schede madre B450 II sono ancora più prestanti delle loro già eccellenti predecessore per quanto riguarda l’erogazione e la regolazione della potenza oltre che al mantenimento delle temperature durante le intense sessioni di gioco.

Un altro vantaggio delle schede B450 II è che possiedono la tecnologia Asus BIOS FlashBack che permette di installare gli aggiornamenti del BIOS senza CPU. Questo è incredibilmente conveniente per gli utenti che vogliono utilizzare una CPU AMD Ryzen serie 5000.

È infatti possibile utilizzare CPU AMD Ryzen della prima generazione, della seconda generazione e della serie 3000 OOB (out of the box), mentre sarà necessario un aggiornamento del BIOS per installare i processori della serie Ryzen 5000, aggiornamento che sarebbe impossibile senza una CPU supportata se non fosse per Asus BIOS FlashBack.

Se utilizzate molte periferiche, vi piacerà sapere che le schede B450 II hanno una collezione più ampia di porte USB 3.2 Gen 2, connettori USB-C e header USB 3.2 Gen 1. Ci sono anche più slot M.2, perfetti per chi predilige le SSD ad alta velocità.

Infine, le schede madre B450 II sono dotate di una nuova fantastica funzione chiamata AI Noise Cancelling. Questa funzione elimina automaticamente i rumori di fondo dal microfono mentre si parla, assicurando che la voce venga inviata in modo cristallino durante le sessioni di gioco o le videochiamate.

Asus B450 II: quale scegliere?

Ci sono quattro diverse schede madre B450 II tra cui scegliere e, nonostante siano tutte estremamente valide, ognuna di esse offre punti di forza diversi per esigenze diverse.

Se siete alla ricerca delle migliori prestazioni possibili e una scheda adatta all’overclocking, la Asus ROG Strix B450-F Gaming II è il modello più adatto a voi. Con il miglior VRM e raffreddamento disponibili nella serie, un sacco di porte ed un design curato, questa scheda madre è ideale per i PC da gioco d’elite.

Chi è alla ricerca di un prodotto di fascia media dovrebbero optare per la Asus TUF Gaming B450-PLUS II. Le sue caratteristiche VRM e di raffreddamento non sono così spinte come quelle della ROG Strix ma è tuttavia più economica, pur avendo un design valido e robusto. Nel complesso, questa scheda è perfetta per chi non ha problemi ad accontentarsi di prestazioni che sono ottime invece che al top e permette di risparmiare un po’ del budget per investirlo altrove.

Se avete bisogno di una scheda dalle dimensioni ridotte, l’Asus TUF Gaming B450M-PLUS II è la soluzione ideale. Offre prestazioni quasi identiche a quelle della normale Asus TUF Gaming B450 II, ma con un ingombro complessivo ridotto. Questa scheda è la scelta migliore per le build compatte mATX.

Infine, chi è alla ricerca di un miglior rapporto qualità prezzo amerà la Asus Prime B450M-A II. Ha forse le prestazioni più contenute della serie B450 II ma è anche la più conveniente del gruppo. È importante notare che le prestazioni di questa scheda sono comunque molto buone nel complesso, semplicemente non sono così alte come quelle delle schede madre più costose della serie B450 II.

Per maggiori dettagli su ciascuna delle schede madre B450 II, vi consigliamo di consultare la pagina prodotto sul sito ufficiale Asus.