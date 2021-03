ASUS, ecco la prima scheda madre AMD B550 con Thunderbolt 4

ASUS ha annunciato ProART B550-Creator, la prima scheda madre con socket AM4 ad offrire il supporto a Thunderbolt 4. La motherboard sarà disponibile a partire dal mese prossimo al prezzo di 299 dollari negli Stati Uniti. Così come gli altri prodotti della linea ProART, ProART B550-Creator offre un design minimalista con una colorazione nera ed alcuni accenti dorati. La scheda madre utilizza un potente sottosistema di alimentazione a 12+2 fasi raffreddato da una coppia di spessi dissipatori di calore. Per quanto riguarda la memoria, ProART B550-Creator è dotata di quattro slot DDR4 e può contenere fino a 128GB. Tuttavia, ASUS non ha specificato quali siano le frequenze supportate.

Dal punto di vista dell’archiviazione, ProART B550-Creator fornisce quattro normali connettori SATA III per dischi rigidi e SSD convenzionali e sono presenti anche un paio di porte M.2 per il trasferimento di dati ad alta velocità. Logicamente, la porta M.2 primaria è collegata all’interfaccia PCIe 4.0 x4, ma non conosciamo il tipo di connessione adottato sulla porta M.2 secondaria. Le porte M.2 di ProART B550-Creator utilizzano il nuovo sistema di montaggio a scatto di ASUS che facilita l’installazione di SSD. ProART B550-Creator offre inoltre tre slot di espansione PCIe x16 e due PCIe x1.

Essendo una motherboard realizzata appositamente per professionisti e creatori di contenuti, la ProART B550-Creator possiede naturalmente tutte le ultime novità in termini di connettività, sfoggiando due porte Thunderbolt 4 e due porte Ethernet da 2,5Gb/s. Sul pannello posteriore troviamo anche una coppia di porte USB 2.0, quattro USB 3.0, un connettore combo PS/2, un’uscita video DisplayPort e una HDMI. Il sistema audio di ProART B550-Creator è basato sul codec audio ALC1220A di Realtek, isolato dagli altri componenti circostanti, che include condensatori di alta qualità e un amplificatore integrato. La scheda madre fornisce cinque jack audio da 3,5mm e un connettore SPDIF per il collegamento dei dispositivi.