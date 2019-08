Monitor gaming Asus scontati su Amazon per il Back to School

Su Amazon è possibile trovare alcuni monitor Asus a prezzi vantaggiosi grazie agli sconti "back to school". La promozione è valida fino al 15 settembre.

Con l’imminente riapertura delle scuole ripartono le offerte “Back to School” da parte di molti produttori, oggi è il turno di Asus che ha in sconto su Amazon una serie di monitor, perlopiù da gaming, a prezzi molto vantaggiosi. Se un nuovo monitor è ciò di cui avete bisogno allora è il caso di dare un’occhiata ai modelli in offerta.

Il primo monitor che vi segnaliamo è il PG27UQ, un 27″ di diagonale con risoluzione 4K UHD (3840×2160), pannello IPS con frequenza di aggiornamento fino a 144 Hz e un tempo di risposta pari a 1 ms. Il monitor ha certificazione displayHDR1000, ha il supporto Nvidia G-Sync, Aura Sync e sotto il profilo della connettività è equipaggiato con DisplayPort 1.4, due USB 3.0, HDMI 2.0 e jack audio da 3,5 mm.

Il prezzo scontato del 33% è di 2074,99 euro. Lo sconto è valido, ma nonostante tutto non si presenta di certo come un monitor per tutte le tasche.

Per i 27″ c’è un secondo modello in offerta, il VG279Q, questo monitor ha una risoluzione Full HD (1980×1080), pannello IPS con frequenza di aggiornamento fino a 144 Hz e tempi di risposta da 1 ms MPRT. Supporta la tecnologia FreeSync. Il prezzo è di 349,99 euro.

Se un 27″ è troppo per le vostre esigenze allora potreste considerare il VG24QE, un 24″ con risoluzione Full HD, frequenza di aggiornamento fino a 144 Hz, tempo di risposta di 1 ms. Connettività DVI-D, HDMI e DisplayPort. Su questo modello sono presenti due speaker da 2W. Il prezzo è scontato del 45% e per la durata dell’offerta sarà venduto a 218,99 euro.

Restando tra i 24″ è possibile trovare il ROG Strix XG248Q, si tratta di un monitor gaming equipaggiato con un pannello TN con risoluzione Full HD ed un’altissima frequenza di aggiornamento che è di 240 Hz, tempo di risposta di 1 ms, presenta il supporto sia G-Sync e FreeSync. Questo monitor è dotato di illuminazione ASUS Aura Sync e connettività USB 3.0, DisplayPort 1.4 e HDMI 2.0. Il prezzo scontato è di 399,99 euro.

L’ultimo monitor che vi segnaliamo non rientra nella categoria gaming ed è un 21,5’’, il modello si chiama VA229H ed è dotato di pannello IPS Full HD, è un discreto monitor da ufficio/scrivania che presenta solo tecnologie EyeCare. Lo sconto applicato è del 32% con un prezzo finale che si attesta a 98,96 euro.

Ricordiamo che tutti questi modelli saranno in promozione su Amazon fino al 15 settembre.

