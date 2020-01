Asus presenta due nuovi kit per le reti LAN mesh e un router con Amazon Alexa

Asus ha appena presentato due nuovi kit per le reti locali mesh, ed un dispositivo che integra i controlli vocali Amazon Alexa per la gestione della rete LAN: ZenWiFi AX kit, ZenWiFi AC kit e ZenWiFi Voice il primo dei quali supporta il Wi-Fi 6. Come suggerisce il nome, tutti le proposte hanno un design che trae ispirazione dai laptop di fascia alta dell’azienda taiwanese, pensati per avere un aspetto minimal, ma elegante che non sfigura dal punto di vista estetico in nessun tipo di ambiente.

Il primo kit, lo ZenWiFi AX, include due router certificati Wi-Fi 6 per una copertura totale fino a 510 metri quadrati. Grazie alla nuova specifica per le connessioni wireless, entrambi i dispositivi raggiungono un throughput fino a 6600 Mbps tramite una banda a 2,4 GHz e due bande a 5 GHz, ottenendo una velocità dati aggregata 2,2 volte superiore rispetto ad un router triband Wi-Fi 5.

Ad accompagnare i dispositivi c’è tutto il ventaglio di caratteristiche introdotte dal Wi-Fi 6 come il MU-MIMO e l’OFDMA che assicurano ai dispositivi compatibili un bandwidth migliorato grazie alla riduzione delle latenze, anche in ambienti congestionati come appartamenti e grandi distretti urbani.

Il nuovo design dell’antenna, interna ed isolata, insieme al sistema di beamforming AiRadar 2.0, assicura che ogni dispositivo connesso ottenga la migliore copertura ed un segnale forte. Sul fronte della connessione via cavo, i router inclusi nel kit ZenWiFi AX sfruttano porte Ethernet Gigabit 2,5 mentre per la sicurezza, Asus si è affidata a Trend Micro, con la quale ha sviluppato la suite AiProtection Pro offerta gratuitamente per tutta la vita dei router. Infine il nodo principale applicherà le impostazioni a tutti gli altri router presenti nella rete in modo da gestire in maniera più semplice e veloce la configurazione dell’intero sistema mesh.

Il secondo kit invece, lo ZenWiFi AC è pensato principalmente per le reti domestiche. Il kit include due router AC3000 con velocità di trasferimento fino a 3000 Mbps e sfrutta lo stesso design per l’antenna del modello AX, con quattro antenne posizionate verticalmente e due diagonali isolate e poste all’interno per una copertura fino a 500 m2 che si estende in ogni direzione.

Come per lo ZenWiFi AX, anche l’AC è dotato di un sistema di configurazione che applica le impostazioni del nodo principale a tutti gli altri router connessi alla mesh. Il router AC è inoltre equipaggiato con una CPU quad-core per la gestione degli intensi traffici di rete e possiede un’interfaccia per la gestione da dispositivi Android ed iOS che permette di configurare e monitore tutto ciò che accade sulla rete in tempo reale. È inoltre dotato di tre porte Gigabit LAN ed una USB 3.0 per la condivisione di stampanti, dispositivi di storage o chiavette USB che risulteranno condivise con tutti i dispositivi connessi alla rete.

Anche in questo caso, la sicurezza è affidata ad AiProtection con una sottoscrizione a vita che verrà periodicamente aggiornata per garantire la protezione dei dati e di ogni utente connesso alla linea di casa. I kit inoltre supporteranno gran parte dei dispositivi delle precedenti generazioni che potranno essere utilizzati come nodi supplementari ai prodotti ZenWiFi, purché siano dotati delle funzionalità AiMesh.

A chiudere le nuove soluzioni Asus per le reti wireless c’è lo ZenWiFi Voice, novità assoluta nel settore dei router Wi-Fi. Questo dispositivo integra l’assistente vocale di Amazon, Alexa, che permette di gestire e configurare la rete semplicemente utilizzando i comandi vocali. È dotato di un controllo del volume sensibile al tocco sulla parte superiore, una barra LED centrale a tre colori per indicare l’ascolto e l’elaborazione dei comandi, e di un altoparlante nella parte inferiore.

Il dispositivo infatti supporta tutte le funzionalità di Amazon Alexa compresa la riproduzione musicale delle proprie playlist preferite attraverso i più diffusi servizi musicali in streaming. Grazie al jack da 3,5 mm può inoltre essere connesso direttamente ad un sistema audio per ottimizzare l’ascolto, mentre il microfono a largo spettro riesce a riconoscere eventuali comandi anche durante la riproduzione musicale.

Ovviamente lo ZenWiFi Voice nasce come dispositivo di rete, e da questo punto di vista le possibilità sono davvero tante: può essere usato come router primario, come router in una rete mesh più ampia o semplicemente come ripetitore di segnale per estendere la connessione in quelle aree della casa in cui il segnale è debole e irregolare.

Il router usa un sistema di connessione dual band a 2,4 GHz e 5 GHz con una velocità aggregata fino a 1300 Mbps. Infine grazie alla compatibilità con AiMesh sarà possibile connettere il dispositivo ad altri prodotti Asus compatibili e supporta il client multiutente MIMO.

Insomma sono davvero tante le soluzioni per la connessione senza fili che vanno a espandere il portafoglio di Asus, e ZenWiFi Voice stuzzica senz’altro la nostra curiosità, non rimane che attendere i prezzi e la data di uscita che al momento Asus non ha ancora fornito.