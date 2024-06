Asus fedele partner di Nvidia: presentate le nuove GPU GeForce RTX 40 serie 'Prime'

Asus si è imposta come uno dei primi partner di Nvidia a presentare una nuova linea di GPU GeForce RTX 40, specificatamente progettate per soddisfare le esigenze del settore dei Small Form Factor (SFF) grazie alla loro compattezza e alle prestazioni impressionanti. Questa novità è stata svelata durante il keynote di Nvidia al Computex 2024, un evento che ha focalizzato notevolmente sull'intelligenza artificiale ma che ha riservato grandi novità anche per gli appassionati di gaming.

Nvidia ha introdotto nuove linee guida per le GPU SFF-Ready Enthusiast, che mirano a standardizzare le dimensioni e le caratteristiche delle componenti per facilitare la costruzione di sistemi compatti.

In risposta a queste nuove direttive, Asus ha presentato i modelli Prime GeForce RTX 4070 SUPER, Prime GeForce RTX 4070, e Prime GeForce RTX 4060 Ti. Perfettamente conformi agli standard Nvidia, queste GPU presentano uno spessore di 50mm e una lunghezza di 269mm, con un design che occupa 2.5 slot. L'ottimizzazione per i case compatti è evidente anche dal sistema di raffreddamento, che include una configurazione a tre ventole completata da una piastra posteriore ventilata per massimizzare la dissipazione del calore.

Un'altra caratteristica distintiva di questi modelli è la tecnologia "0db", che assicura un funzionamento completamente silenzioso sotto carichi di lavoro leggeri, rendendo queste GPU ideali anche per ambienti professionali. Dal punto di vista estetico, Asus ha optato per un design sobrio in bianco e nero con leggere accentuazioni RGB rosse, privilegiando l'efficienza e la compattezza rispetto a elementi estetici più vistosi.

ASUS ha inoltre esteso il concetto di compatibilità SFF alla sua gamma di schede madri, come la X670E-Pro WiFi, e ha introdotto anche il case ASUS Prime AP201, disponibile in versioni con pannello in vetro temperato o rete metallica, per facilitare ulteriormente l'assemblaggio di sistemi compatti.

Le iniziative di NVIDIA e il supporto di partner affidabili come ASUS promettono di spingere ulteriormente lo sviluppo e l'innovazione nel settore dei computer di piccole dimensioni, garantendo ai consumatori più opzioni e migliori prestazioni in spazi ridotti.