COMPUTEX 2024: innovazioni tecnologiche e sostenibilità al centro di Taipei

COMPUTEX 2024 inizierà domani presso i padiglioni 1 e 2 del Taipei Nangang Exhibition Center. L'evento di quest'anno promette di essere palcoscenico per alcune delle migliori innovazioni tecnologiche globali, attirando oltre 1.500 espositori attraverso ben 4.500 stand.

Gli organizzatori, TAITRA (Taiwan External Trade Development Council) e la TCA (Taipei Computer Association), si preparano ad accogliere circa 50.000 visitatori locali e internazionali. La conferenza stampa di oggi ha sottolineato l'importanza dell'evento e il ruolo centrale che svolge nel plasmare il futuro della tecnologia.

Il potere dell'informatica nell'era dell'intelligenza artificiale

Durante la conferenza stampa, il presidente di TAITRA James C. F. Huang ha sottolineato l'importanza cruciale della potenza di calcolo nell'attuale era guidata dall'IA:

“La potenza di calcolo è la chiave più importante nell'era dell'IA. Taiwan dispone di un ecosistema AI completo e di ricche risorse di talenti, che attraggono clienti da tutto il mondo per trovare i partner ideali. COMPUTEX si impegna per le innovazioni informatiche, offrendo alle persone possibilità senza precedenti", ha dichiarato Huang.

La sua dichiarazione sottolinea il posizionamento strategico di Taiwan come hub per lo sviluppo dell'IA e dell'innovazione tecnologica.

Paul S.L. Peng, presidente della Taipei Computer Association, ha ulteriormente rafforzato l'importanza del ruolo di leader di Taiwan nel settore:

“L'industria ICT di Taiwan vanta una comprovata esperienza di oltre 40 anni di R&S e una reputazione professionale. Gli acquirenti internazionali concordano oggi sul fatto che siamo tra i partner più efficienti, affidabili e degni di fiducia, nonché la scelta migliore per costruire soluzioni GenAI a livello globale”.

I Keynote di COMPUTEX 2024

Le sessioni principali di COMPUTEX 2024 approfondiranno il tema “Connecting AI”, affrontando argomenti cruciali come AI Computing, Connettività avanzata, Mobilità futura, Realtà immersiva, Sostenibilità e Innovazioni. Il presidente e CEO di AMD, Lisa Su, darà il via agli interventi principali, dando un tono entusiasmante all'evento.

Tra gli stimati relatori figurano il Presidente e CEO di Qualcomm Cristiano Amon, il CEO di Intel Pat Gelsinger, il Vice Presidente e CEO di MediaTek Rick Tsai, il Presidente e CEO di Supermicro Charles Liang, l'EVP e CTO di NXP Semiconductors Lars Reger e il Direttore Generale del Delta Research Center Tzi-cker Chiueh. Questi leader del settore condivideranno le loro intuizioni e le previsioni sulle tendenze future nel settore dell'IA.

Focus sull'IA generativa al COMPUTEX Forum

Il COMPUTEX Forum di quest'anno, intitolato “Let's Talk Generative AI”, metterà in luce l'impatto trasformativo delle applicazioni AI. I principali giganti tecnologici come NVIDIA, Google, Synopsys e AWS discuteranno dei loro ultimi progressi in materia di IA. Anche importanti produttori come Micron, Arm, Seagate, Ampere e Phison daranno il loro contributo, illustrando come le innovazioni hardware stiano facendo progredire la tecnologia AI e promuovendo lo sviluppo dell'intero settore.

InnoVEX 2024: guardando al futuro grazie alle start-up

InnoVEX 2024, il segmento dedicato alle start-up, presenterà 400 aziende emergenti provenienti da oltre 30 Paesi. Questi innovatori presenteranno prodotti e soluzioni all'avanguardia nel campo dell'intelligenza artificiale, della tecnologia green, della mobilità intelligente e delle applicazioni dei semiconduttori. Quest'anno, sette padiglioni nazionali - tra cui Belgio/Fiandre, Brasile, Francia, Padiglione Australia/NSW, Giappone, Indonesia e India - presenteranno le loro tecnologie all'avanguardia.

Garage+, un rinomato acceleratore globale, ha selezionato 36 promettenti start-up da un pool di 294 candidati provenienti da 47 Paesi. Queste start-up, specializzate in AI e dati, soluzioni digitali, energia e sanità e IoT e produzione, avranno l'opportunità di esporre le loro innovazioni. Inoltre, la Small and Medium Enterprise and Startup Administration ospiterà un padiglione tematico, “Technology Empowers Green Ecology, Innovation Leads Sustainable Development”, che metterà in luce tecnologie avanzate e soluzioni sostenibili.

Premiata la sostenibilità per dare il buon esempio

Riconoscendo l'urgenza di una governance sostenibile, COMPUTEX 2024 si fa promotore di una trasformazione green all'interno del settore fieristico. Sulla base del successo dell'anno scorso “ESG GO! Booth Signage" e “Earth Mission APP”, quest'anno viene introdotto il Sustainable Design Award.

Questa iniziativa incoraggia gli espositori ad abbracciare i principi di Riduzione, Riutilizzo e Riciclo (3R), promuovendo pratiche espositive rispettose dell'ambiente. Questo impegno mira a promuovere un futuro a basse emissioni di carbonio, a basso inquinamento e a basso consumo energetico, allineando l'industria tecnologica agli obiettivi globali di sostenibilità.

Una porta per la collaborazione tecnologica globale

COMPUTEX 2024 è una testimonianza della forza industriale di Taiwan e del suo ruolo centrale nel panorama tecnologico globale. Mettendo in contatto i principali operatori tecnologici, le start-up innovative e gli acquirenti professionali, l'evento favorisce un ambiente collaborativo che guida il progresso tecnologico e l'avanzamento dell'industria. Con l'apertura delle porte di COMPUTEX 2024, si preannuncia una nuova era della tecnologia del futuro, caratterizzata da innovazioni rivoluzionarie e sviluppo sostenibile.

Per coloro che desiderano essere testimoni dell'avanguardia dell'evoluzione tecnologica, COMPUTEX 2024 promette di essere un evento imperdibile, che getta le basi per il futuro della tecnologia globale.