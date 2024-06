NZXT, ecco tutte le novità dal Computex 2024

Nel fervore del Computex 2024, NZXT non si è fatta trovare impreparata, esibendo una nuova linea di componenti specificamente orientata agli appassionati di PC-Building. Tra le novità più significative figurano le ventole F-Series RGB Core, il moderno case NZXT H7 Flow e la nuova generazione di alimentatori C-Series ATX 3.1, tutti realizzati con lo stile distintivo che contraddistingue l'azienda californiana.

Immagine 1 di 7

Immagine 2 di 7

Immagine 3 di 7

Immagine 4 di 7

Immagine 5 di 7

Immagine 6 di 7

Immagine 7 di 7

Le ventole NZXT F-Series RGB Core si presentano come un'elegante soluzione nelle varietà F240, F280 e F360, che ottimizzano l'assemblaggio riducendo al minimo cablaggi e componenti superflui grazie alla loro struttura single-frame. Si distinguono per un'unica connessione a 8 pin che integra controlli PWM e RGB, gestibili via il nuovo NZXT Control Hub o tramite splitter compatibile, garantendo una maggiore flessibilità di installazione. Progettate per massimizzare il flusso d'aria e la pressione statica, vantano otto LED RGB personalizzabili e un'architettura che riduce le vibrazioni, grazie a cuscinetti fluidodinamici e angoli in gomma antivibrazione.

Il rinnovato case NZXT H7 Flow, derivato dai design a doppia camera, offre un layout capace di coniugare estetica e prestazioni in uno spazio compatto. Il suo interno è stato ripensato per favorire un'installazione verticale dell'alimentatore, abilitando l'aggiunta di sei ventole in totale, mirate a ottimizzare il raffreddamento della GPU e dei componenti interni, supportando radiatori fino a 420 mm.

Per quanto riguarda gli alimentatori, le versioni C-Series Gold e Platinum si adeguano agli standard più recenti ATX 3.1 e PCIe 5.1, offrendo potenze fino a 1200W per i modelli Gold e fino a 1500W per il modello Platinum. Il C1500 Platinum si distingue per il suo utilizzo di un controllo di alimentazione digitale che promette efficacia, riduzione del rumore di ripple e longevità superiore, grazie all'uso di una ventola a levitazione magnetica.

I prezzi di vendita partono dai 19,99 Euro per le varianti più basilari delle ventole F-Series, arrivando fino a 329,90 Euro per l'innovativo alimentatore C1500 Platinum. Il case NZXT H7 Flow è proposto a partire da 139,99 Euro.