ASUS presenta RT-AX89X, potente router gaming con otto antenne

Il noto produttore taiwanese ASUS ha recentemente annunciato RT-AX89X, router di fascia alta pensato per il mondo del gaming ed equipaggiato con ben otto antenne esterne.

Sul lato WLAN, abbiamo il supporto al nuovo protocollo 802.11ax, chiamato anche Wi-Fi 6, con un massimo di 4.804Mb/s sulla banda a 5GHz e fino a 1.300Mb/s su quella a 2,4 GHz, raggiungendo quindi un totale di 6.104Mb/s in modalità dual-band. Ovviamente, è garantita anche piena compatibilità con i dispositivi limitati al precedente standard 802.11ac, offrendo, in questo caso, 4.333Mb/s a 5GHz e 1.000Mb/s a 2,4GHz. Per quanto riguarda la sicurezza delle rete, RT-AX89X integra la protezione illimitata di AiProtectionPro, realizzata in collaborazione con Trend Micro, con firme di sicurezza regolarmente aggiornate per proteggere i vostri dispositivi e dati personali dalle minacce di Internet. Sono inoltre presenti i controlli parentali avanzati, tra cui la possibilità di bloccare specifici siti Web e app mobile.

Passando alla rete cablata, troviamo due uplink da 10Gb/s, un uplink WAN da 1Gb/s e otto downlink da 1 Gb/s. Le dieci porte possono essere riconfigurate individualmente come downlink LAN. Il quadro della connettività è completato da due porte USB 3.1 di tipo A da 5Gb/s a cui possono essere collegati dongle USB per la rete cellulare e dispositivi di archiviazione di massa USB, come unità flash o hard disk esterni.

Il sistema operativo a bordo viene eseguito su una CPU Quad-Core da 2,2GHz per offrire prestazioni al top in ogni ambito e la configurazione delle antenne consente di raggiungere una copertura ottimale anche in case di grandi dimensioni. Tuttavia, in situazioni particolari dovute agli arredi, planimetria dell’abitazione o materiale di costruzione, alcune aree potrebbero riscontare un calo del segnale. La funzionalità AI Mesh permetterà di risolvere questi problemi, creando una rete WiFi più efficiente e flessibile usando più router ASUS, senza essere obbligati a combinare più esemplari dello stesso router.

Al momento ASUS non ha diffuso informazioni inerenti prezzi e periodo di uscita sul territorio italiano. Qualche giorno fa vi abbiamo parlato anche di RT-AX55, router WiFi economico con AI Mesh dotato di molte caratteristiche interessanti, tra cui il supporto ai nuovi standard Wi-Fi 6 e WPA3-Personal.