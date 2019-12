Asus, pronto un monitor TUF Gaming con refresh rate di 280 Hz!

La frequenza di aggiornamento (refresh rate) dei monitor gaming sta salendo anno dopo anno. Questo perché, soprattutto in alcuni giochi come gli FPS, si può trarre un vantaggio notevole da una maggiore reattività del pannello e dalla riproduzione di immagini più fluide e veloci.

Se fino a qualche anno fa era importante avere un buon 60 Hz, oggi ci sono monitor che si spingono fino a 240 Hz, ma evidentemente per qualcuno sono ancora insufficienti, tant’è che Asus ha presentato un nuovo monitor da 280 Hz.

Si, avete capito bene, 280 Hz. Si tratta del modello TUF Gaming VG279QM che promette di portare la fluidità di gioco ad un nuovo livello, a patto di avere un hardware all’altezza. Apparso in vendita in un negozio online taiwanese, il VG279QM è un monitor da 27″ dotato di un pannello IPS Full HD (1920×1080) per l’appunto da 280 Hz.

È bene tuttavia specificare che tale valore non sarebbe raggiunto nativamente dal pannello, ma tramite overclock. Nelle specifiche tecniche troviamo una luminosità massima di 400 cd/m2, un rapporto di contrasto statico di 1000:1, 1 millisecondo per quanto riguarda il tempo di risposta e una copertura sRGB ≥ 99%.

Fra le caratteristiche spiccano anche il supporto al G-Sync, al FreeSync e all’HDR400. Sul retro trovano spazio una DisplayPort 1.2 e due HDMI 2.0. Il prezzo al momento riportato è di 3699¥, pari a 123 dollari, ma è impossibile si tratti del prezzo finale.