Asus Rampage VI Extreme Encore: nuova scheda madre per processori Intel Extreme

Asus ha presentato la nuova versione della ROG Rampage VI, la Extreme Encore, con alcune modifiche al layout e diversi miglioramenti.

Asus ha presentato oggi una nuova scheda madre di fascia Enthusiast, la ROG (Republic Of Gamers) Rampage VI Extreme Encore. La motherboard si posiziona immediatamente prima della top di gamma, la Extreme Omega, e andrà a sostituire l’attuale Rampage VI Extreme.

La scheda presenta ovviamente il socket Intel LGA2066 e mantiene il form factor EATX, oltre al chipset X299, mentre a differenza della precedente versione sono state apportate alcune modifiche al layout e diversi miglioramenti sul fronte della connessione.

Prima di tutto è stato aggiornato il modulo wireless che adesso offre una connessione WiFi 6 802.11ax (prima ad utilizzare il nuovo standard) con supporto alla tecnologia MU-MIMO. È stata rimossa la porta U.2, ma ritroviamo una porta USB 3.2 Gen 2×2: questa particolare porta USB esclusiva della nuova Rampage VI Extreme Encore sfrutta il cablaggio di due porte da 10Gbps, unificandolo in un’unica porta che raggiunge potenzialmente i 20Gbps. La connessione cablata invece rimane invariata con due porte LAN, di cui una da 10GbE affidata ad un controller Aquantia e l’altra da 1GbE affidata ad un controller Intel i219-V.

Il VRM della CPU è stato rivisto rispetto alla Rampage VI Extreme. La nuova Extreme Encore sfrutta un VRM a 16 fasi con power-stage Infineon TDA21472, raffreddato da un dissipatore attivo che in questo caso copre una superficie maggiore. Anche il VRM delle memorie è stato rivisto utilizzando per la scheda un VRM a 4 fasi (2+2).

Infine non mancano le chicche a cui Asus ha abituato i propri utenti tra cui un display OLED a colori posto vicino al pannello I/O e diverse zone illuminate tramite LED aRGB con pannelli in acrilico per la luce diffusa ancora più grandi, chiaramente compatibili con Asus Aura Sync e sincronizzabili con il resto dell’hardware.

Non sono state ancora fornite informazioni sulla disponibilità e il prezzo della nuova scheda madre da parte di Asus.