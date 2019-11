Asus ROG Crosshair VIII Impact, una motherboard che ha nelle corde i 6 GHz

Asus ROG (Republic of Gamers) fa sapere tramite la sua pagina Facebook di aver raggiunto “un’altra enorme pietra miliare” con la sua ROG Crosshair VIII Impact (Amazon): la scheda madre ha permesso di raggiungere una frequenza di 6 GHz sulla nuova CPU Ryzen 9 3950X, e la stessa frequenza è stata ottenuta anche sulla memoria DDR4.

Badate bene, questo non significa che un overclocker è riuscito a tirare la CPU a 6 GHz e la memoria alla stessa frequenza contemporaneamente sulla stessa motherboard, ma che la scheda madre è stata protagonista di due test separata di OC che hanno portati a tale risultato per la CPU e la memoria.

Sarebbe stato senz’altro più incredibile il primo risultato, ma anche così non c’è di che lamentarsi.

L’overclocker sudcoreano SafeDisk è riuscito ad infrangere la barriera dei 6 GHz con una CPU Ryzen 9 3950X raffreddata ad azoto liquido. La velocità raggiunta dalla CPU e verificata da HWBot è stata di 6.003,55 MHz. Il sistema testato da SafeDisk era dotato di 16 GB di RAM G.Skill e di una GeForce GT710 (stock).

Sfortunatamente per lui e per Asus, toccare i 6 GHz non gli è valso il record assoluto con la nuova CPU. L’overclocker TSAIK di Taiwan, usando una scheda madre MSI MEG X570 Godlike ha infatti raggiunto i 6.041,56 MHz.

Vi ricordiamo che la frequenza di clock di base della CPU AMD Ryzen 9 3950X è di 3,5 GHz, con una velocità in turbo boost di 4,7 GHz.

Per quanto riguarda invece i 6 GHz delle DDR4, questo risultato va addebitato al greco OGS, attualmente in testa nella classifica HWBot con 6.054,4 MHz. Per questo record ha usato delle memorie Crucial Ballistix Elite su una scheda madre Asus ROG Crosshair VIII Impact con un processore Ryzen 5 3600X a frequenze stock.

A settembre l’overclocker Toppc da Taiwan aveva portato delle G.Skill Trident Z Royal a 6016,8 MHz usando un sistema basato su una CPU Intel Core i9-9900K ES (engineering sample) e una scheda madre MSI MPG Z390I Gaming Edge AC (MS-7C04).