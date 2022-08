Alla Gamescom 2022 Asus ROG ha portato anche il nuovo alimentatore ROG Loki, che promette di fare felici tutti gli amanti delle configurazioni Mini-ITX. L’alimentatore, già presentato all’inizio dell’anno, sfrutta infatti il formato SFX-L ed è decisamente più piccolo di un classico ATX, caratteristica che lo rende adatto a buona parte dei case Mini-ITX in commercio. Ricordiamo che il formato SFX-L è leggermente più lungo del classico SFX, quindi nel caso vogliate acquistare il ROG Loki per la vostra nuova configurazione, assicuratevi che il case scelto supporti il form factor e non sia limitato ai normali SFX.

Tra le caratteristiche del nuovo ROG Loki, oltre a una ventola RGB da 120mm per il raffreddamento, troviamo il connettore PCIe 5.0 a 16 pin da usare sulle future schede video Nvidia (e probabilmente AMD) che debutteranno entro la fine dell’anno e capace di erogare fino a 600 watt, condensatori giapponesi di altissima qualità e tutte le varie protezioni contro sovratensioni, sovracorrenti e così via.

L’alimentatore è ovviamente completamente modulare ed è disponibile in quattro diversi tagli di potenza: 750W, 850W, 1000W e 1200W, i primi tre certificati 80 PLUS Platinum, mentre la variante da 1200W è 80 PLUS Titanium, ossia è in grado di garantire un’efficienza tra il 94% e il 96% con un carico del 20%, 50% e 100% a 230V). Vista la potenza a disposizione, ROG Loki si configura come l’alimentatore ideale anche per le configurazioni Mini-ITX più spinte, equipaggiate con Ryzen 7000 o Intel Raptor Lake e con RTX 4000 o Radeon RX 7000 top di gamma.

Purtroppo Asus non ha ancora condiviso i prezzi del nuovo ROG Loki, ma visto il tipo di prodotto (e il costo delle varianti ATX ROG Thor e Thor II) non ci aspettiamo sarà economico.