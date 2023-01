ASUS ROG (Republic Of Gamers) da sempre è impegnata a fornire ai videogiocatori gli strumenti adeguati a riuscire a sfruttare al meglio il proprio sistema, garantendo prestazioni e una stabilità straordinarie.

Per supportare al meglio gli utenti che hanno deciso di passare ai processori AMD Ryzen 7000 basati sull’architettura Zen 4, il noto brand taiwanese ha introdotto sul mercato la nuova ASUS ROG Strix X670E-E Gaming WiFi, motherboard che, come dice il nome stesso, è basato sul chipset di fascia alta AMD X670E che permette di sprigionare la piena potenza dei processori e dei vari componenti.

Il robusto sottosistema di alimentazione, i dissipatori in metallo e il PCB nero sono solo alcune delle caratteristiche di questo prodotto progettato per i gamer più esigenti.

Caratteristiche tecniche e connettività

La scheda ASUS ROG Strix X670E-E Gaming WiFi, con form factor ATX, presenta, oltre al socket AM5, anche due slot PCIe 5.0 x16 con tecnologia SafeSlot (collegati direttamente alla CPU) e uno PCIe 4.0 x16 (gestito dal chipset). Per quanto riguarda l’archiviazione, sulla scheda madre trovano posto quattro slot M.2 (due M.2 2242-2280 PCIe 5.0 x4, uno M.2 2242-22110 PCIe 5.0 x4 e uno M.2 2242-2280 PCIe 4.0 x4), mentre per la RAM sono presenti quattro slot DDR5 (OC), con supporto alle tecnologie Dual Channel ed EXPO (EXtended Profiles for Overclocking). Inoltre, l’esclusiva funzionalità firmware ASUS Enhanced Memory Profile (AEMP) rileva automaticamente i chip di memoria dei vostri kit, applicando i giusti profili di frequenza, temporizzazione e tensione.

La connettività è piuttosto buona, comprendendo nel pannello I/O posteriore le uscite video HDMI e DisplayPort, ben 12 porte USB 3.2 Gen 2 (di cui 10 Type-A e 2 Type-C), una USB 3.2 Gen 2×2 Type-C, una Ethernet 2,5Gb/s, i pulsanti per attivare le funzionalità Clear CMOS e BIOS Flashback, due connettori per le antenne destinate alla scheda di rete WiFi 6E, un’uscita ottica e cinque jack audio da 3,5mm.

La stabilità operativa è garantita da un sottosistema di alimentazione con 18+2 stadi di potenza, ciascuno capace di erogare sino a 110A, raffreddato da poderosi heatsink e che presenta induttanze in lega e condensatori resistenti progettati per resistere a temperature estreme. Il sistema di raffreddamento comprende anche tre dissipatori per slot M.2 , mentre per lo chassis sono presenti cinque connettori per ventole, ognuno dei quali supporta il rilevamento automatico delle ventole PWM o DC.

La scheda madre ASUS ROG Strix X670E-E Gaming WiFi fa uso di un PCB a otto strati, così da dissipare rapidamente il calore intorno ai regolatori di tensione per migliorare la stabilità generale del sistema e fornire alla CPU più margine di overclocking. Essendo un prodotto destinato al pubblico dei videogiocatori, non poteva mancare il supporto alla tecnologia Aura Sync, che consente di avere il controllo completo dell’illuminazione e una varietà di preimpostazioni sia per i LED RGB integrati che per gli accessori di terze parti.

La scheda presenta inoltre un chip ALC4080 per la gestione dell’audio con supporto alla funzionalità SupremeFX, che offre una riproduzione ad alta risoluzione fino a 32 bit/384kHz su tutti i canali. L’uscita dal pannello frontale viene trasmessa attraverso l’amplificatore Savitech integrato, capace di pilotare un’acustica ad alta fedeltà verso un’ampia gamma di diffusori e cuffie. Inoltre, grazie alla tecnologie DTS Sound Unbound e il software Sonic Radar III potrete godere di un audio spaziale estremamente coinvolgente, sia con gli speaker esterni che con le cuffie.

Software e overclocking

La scheda madre ASUS ROG Strix X670E-E Gaming WiFi dispone di tecnologie avanzate per l’overclocking. Grazie al pannello di controllo del software AI Suite 3 potrete mettere a punto quasi ogni aspetto del vostro sistema, scegliendo il giusto compromesso tra prestazioni, raffreddamento, stabilità, efficienza ed estetica. Sulla scheda è anche presente il microcontroller intelligente TurboV Processing Unit (TPU), che fornisce una serie di ottimizzazioni del sistema, mentre il regolatore di tensione Digi+ offre un controllo in tempo reale su caduta di tensione, frequenza di commutazione e impostazioni di risparmio energetico.

Le opzioni per l’overclocking sono davvero tantissime. ASUS AI Overclocking vi aiuterà ad ottenere il massimo dalla vostra build profilando automaticamente CPU e sistema di raffreddamento per poter valutare le impostazioni ottimali e spingere al limite il PC, mentre Core Flex vi consentirà di controllare potenza e termiche in modi nuovi e creativi. Per una flessibilità maggiore sulle frequenze operative, ROG Strix X670E-E è dotata di un generatore di clock integrato che isola il clock di base della CPU da memoria, PCIe e Infinity Fabric. Ovviamente, è supportata anche la tecnologia AMD Precision Boost Overdrive (PBO), che forza il limite di corrente e tensione della CPU per aumentare le prestazioni.

Il BIOS UEFI fornisce tutto il necessario per configurare, modificare e ottimizzare la vostra build e dispone di due modalità distinte (una avanzata che permette di avere un controllo completo e una semplificata che visualizza le impostazioni e le informazioni più importanti ed offre procedure guidate, funzionalità drag-and-drop).

Passando al software, la scheda madre ASUS ROG Strix X670E-E Gaming WiFi sfrutta il programma Armoury Crate che, attraverso un’unica interfaccia intuitiva, consente di personalizzare l’illuminazione RGB per tutti i dispositivi compatibili e di collegarli ad Aura Sync per un’illuminazione unica. Inoltre, offre informazioni e controllo sulle varie componenti, nonché permette di accedere a tutte le utility proprietarie.

Inoltre, offre informazioni e controllo sulle varie componenti, nonché permette di accedere a tutte le utility proprietarie, come AI Cooling II, che permette di bilanciare temperature e rumore in maniera immediata, avviare la cancellazione del rumore bidirezionale con l’ausilio dell’AI o usare GameFirst VI per ottimizzare le prestazioni di rete allocando la larghezza di banda in tempo reale. Oltre a ciò, viene fornito un abbonamento AIDA64 Extreme di sessanta giorni, il quale vi permette di ottenere tutte le informazioni inerenti al vostro sistema, nonché effettuare vari benchmark per misurare le prestazioni dell’interna configurazione o dei singoli componenti.

A chi è consigliata?

Con un prezzo di 585 Euro, la ASUS ROG Strix X670E-E Gaming WiFi non è certamente una scheda per tutti. Si tratta di un prodotto rivolto principalmente agli appassionati che vogliono una motherboard ricca di funzionalità e capace di supportare una configurazione di fascia molto alta con componenti di ultima generazione, ma non vogliono optare per una motherboard top di gamma come ad esempio una ASUS ROG Crosshair X670E Hero, ancora più costosa. Se vi ritrovate in questa descrizione e avete un ampio budget per il vostro nuovo PC allora la Asus ROG Strix X670E-E Gaming WiFi è certamente un prodotto da tenere in considerazione. Se invece non siete disposti a rinunciare alle funzionalità del chipset X670E ma volete spendere meno, vi consigliamo di orientarvi su soluzioni di fascia leggermente più bassa, comunque più che adeguate per un PC da gaming moderno.