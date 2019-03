Asus ROG Strix XG49VQ arriva in Italia. Due monitor in uno

ROG Strix XG49VQ è il nuovo 49 pollici gaming di Asus. Raggiunge una risoluzione di 3840x1080 pixel e un refresh rate massimo di 144 Hz. Non mancano HDR e FreeSync 2.

Asus ha annunciato l’arrivo in Italia del monitor ROG Strix XG49VQ. 49 pollici, risoluzione 3840×1080 pixel, curvatura 1800R e refresh rate massimo a 144 Hz. Secondo voi quanto può costare? Oltre mille euro? Ci avete preso, per l’esattezza si parla di 1179 euro. Su Amazon Italia è già acquistabile.

Il nuovo display supporta Radeon FreeSync 2 HDR e di conseguenza la tecnologia High Dynamic Range (HDR) con copertura al 90% della gamma colori professionale DCI-P3, offre certificazione DisplayHDR 400 e una luminosità di 450 cd/m2.

Il pannello si presenta in formato 32:9 come il più illustre Samsung C49HG90 (acquistabile a circa 950 euro). L’obiettivo di questi monitor è assicurare un’area di lavoro pari a quella di due monitor affiancati da 27 pollici, senza l’interruzione visiva di alcuna cornice.

ROG Strix XG49VQ offre inoltre la possibilità di scegliere tra diverse modalità HDR preimpostate per ottenere sempre il migliore risultato possibile con la più ampia varietà di contenuti HDR, adattandosi a diversi scenari o modalità di utilizzo: cinema, gaming e FreeSync 2 HDR.

Quanto alle funzionalità extra, la dotazione include la tecnologia Asus Shadow Boost che permette di schiarire le aree più scure del gioco senza sovraesporre quelle più luminose, migliorando la visualizzazione generale e consentendo di individuare più facilmente anche i nemici nascosti nelle aree scure della mappa.

ROG Strix XG49VQ adotta anche Asus GamePlus, accessibile mediante hotkey dedicato e che consente di avere direttamente sul display elementi in sovraimpressione, utili quanto pratici, quali timer, mirino, contatore di FPS e guide di allineamento per migliorare ulteriormente le proprie performance di gioco.

Il filtro Asus Ultra-Low Blue Light, certificato TÜV Rheinland, aiuta a prevenire affaticamento visivo e disturbi provocati dalle emissioni di luce blu. Sono presenti quattro differenti modalità di filtro selezionabili.

ROG Strix XG49VQ, infine, è in grado di visualizzare fino a tre sorgenti video in contemporanea e supporta il Picture by Picture. Le uscite video comprendono infatti due HDMI 2.0 e una DisplayPort 1.2. C’è anche un mini jack da 3,5 mm per le cuffie, affianco a due USB 3.0 e una USB 3.0 Type B (upstream).