ASUS ROG Zephyrus, avvistato un modello con Intel Tiger Lake

Il portale mylaptopguide.com ha pubblicato le specifiche di un prossimo notebook da gaming della linea Asus RPG Zephyrus, equipaggiato con i futuri chip di Intel. Il laptop si chiamerà ROG Zephyrus Duo 15 SE GX 551Q ed è animato da un Tiger Lake Core i7-11370H di undicesima generazione insieme a una GPU dedicata non specificata.

Il Core i7 11370H sarà un processore quad-core con supporto alla tecnologia Hyper Threading con una frequenza di boost di 4,8GHz. Nonostante sia piuttosto strano vedere un processore Core i7 “H” con solo quattro core, la nuova microarchitettura Willow Cove (alla base dei core Tiger Lake) dovrebbe raggiungere frequenze molto più alte con un consumo energetico inferiore. Dovremo aspettare e vedere se avere meno core più veloci renderà questo chip abbastanza competitivo rispetto alle CPU Intel esa core di decima generazione e ai processori Ryzen mobili di AMD in ambito gaming.

Credit: MyLaptopGuide

Non sappiamo molto del laptop in sé, ma dovrebbe essere simile all’attuale Zephyrus Duo con un design a doppio schermo, quindi con uno schermo principale e un altro display più piccolo appena sopra la tastiera. Mylaptopguide ritiene che questo modello Zephyrus sarà dotato di un display certificato Adobe RGB, come il suo fratello maggiore, offrendo un’ottima esperienza per la creazione di contenuti ed il fotoritocco.

Il computer portatile sarà dotato di due opzioni di archiviazione (probabilmente due slot M.2 NVMe) e supporterà fino a 48GB di RAM. Per quanto riguarda il consumo energetico, sarà fornito un alimentatore da 280W, piuttosto importante per un dispositivo di questo tipo. Questo da solo probabilmente significa che vedremo una GPU mobile di alto livello in questo notebook, probabilmente una NVIDIA RTX 2080 Super o la sua equivalente della generazione Ampere.

Al momento si tratta solo di un leak, quindi non abbiamo idea di quando esattamente questo notebook approderà sul mercato.