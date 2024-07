Il router Asus di cui hai bisogno, oggi in offerta a soli 44€

State installando una nuova connessione internet a casa o in ufficio e avete bisogno di un router WiFi? L'Asus RT-AX52 AX1800, con tecnologia WiFi 6 e funzionalità VPN integrate, potrebbe essere la soluzione ideale, soprattutto se cercate un modello dal prezzo accessibile. Grazie a un'offerta su Amazon, potete acquistarlo oggi a soli 44,90€, un prezzo mai visto così basso.

Asus RT-AX52 AX1800, chi dovrebbe acquistarlo?

L'Asus RT-AX52 AX1800 è ideale per gli utenti che desiderano migliorare l'efficienza della loro rete domestica sfruttando alcune delle più recenti tecnologie Wi-Fi. Grazie alla compatibilità con il Wi-Fi 6, questo router garantisce una velocità dati totale di 1.800 Mbps, ripartiti in 574 Mbps sulla banda da 2,4 GHz e 1.201 Mbps sulla banda da 5 GHz, rendendolo perfetto per famiglie numerose o per abitazioni dove la necessità di connessioni multiple e simultanee è elevata.

La tecnologia AiMesh permette inoltre di estendere facilmente la copertura senza rinunciare alla stabilità della connessione, offrendo così un servizio internet uniforme in tutta la casa con un unico SSID. In aggiunta, le funzioni di sicurezza come Instant Guard rendono l'Asus RT-AX52 AX1800 eccellente anche per chi viaggia frequentemente o lavora in spazi pubblici, poiché permette di navigare in modo sicuro attraverso reti Wi-Fi pubbliche.

Il controllo parentale è un'altra caratteristica distintiva, consentendo ai genitori di gestire gli orari di accesso a internet e limitare l'uso di siti web e applicazioni non adatte ai minori. A soli 44,90€, questo router si rivela un acquisto vantaggioso per chi cerca un equilibrio perfetto tra prestazioni, estensione della copertura e funzioni di sicurezza avanzate.

Vedi offerta su Amazon