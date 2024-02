SUPER sconto su questo Notebook ASUS con RTX 3050! (-11%)

Non è detto che per avere un buon portatile gaming sia necessario spendere molto. L'ASUS TUF Gaming F15, disponibile su Amazon a soli 799,00€ anziché 899,00€, offre prestazioni di alto livello in un design robusto e leggero. Con uno sconto del 11%, è l'opzione perfetta per chi cerca un laptop gaming affidabile senza dover svuotare il portafoglio.

Notebook gaming ASUS TUF Gaming F15, chi dovrebbe acquistarlo?

Il notebook ASUS TUF Gaming F15 è l'acquisto ideale per gli appassionati di gaming che non vogliono compromessi tra prestazioni e portabilità. Questo dispositivo offre un'esperienza di gioco fluida e immersiva, grazie al suo schermo 15,6" FHD Anti-Glare a 144Hz e tecnologia Adaptive-Sync, che garantirà sessioni di gioco libere da lag, stuttering e tearing visivo. Il processore Intel Core i5-12500H di dodicesima generazione, unito alla scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 3050 4GB GDDR6, assicura prestazioni elevate sia nel gaming che in attività professionali di creazione di contenuti.

Il notebook ASUS TUF Gaming F15 offre prestazioni elevate sia per il gioco che per il lavoro, con un processore Intel Core i5 di dodicesima generazione e una scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 3050. La tastiera retroilluminata RGB e la webcam HD 720p lo rendono adatto anche per l'uso quotidiano, mentre la tecnologia Audio DTS e il display da 15,6" FHD Anti-Glare a 144Hz assicurano un'esperienza multimediale immersiva. Con un prezzo ridotto a soli 799,00€ rispetto al prezzo originale di 899,00€, rappresenta un'opportunità conveniente per chi cerca un laptop performante e versatile.

