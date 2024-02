MA CHE BOMBA! Super Mario 3D World + Bowser's Fury a meno di 50€!

Amate i giochi di Super Mario? Allora non potete perdervi per alcun motivo l'offerta Amazon di oggi su Super Mario 3D World + Bowser’s Fury, disponibile con uno sconto del 17% su Amazon, dove ora può essere acquistato a soli 49,99€, rispetto al prezzo originale di 59,99€. Il gioco unisce il tipico gameplay dei giochi con protagonista Mario all'entusiasmante modalità Boswer's Fury, che vi terrà incollati allo schermo per ore e ore.

Super Mario 3D World + Bowser’s Fury , chi dovrebbe acquistarlo?

Se nella vostra collezione di videogiochi non possono mancare i titoli con protagonista Mario, allora Super Mario 3D World + Bowser's Fury è il gioco perfetto da acquistare. È l'avventura perfetta per chi vuole una sfida cooperativa, o per chi ama esplorare mondi ricchi di fascino e misteri da scoprire. Il gioco include una componente di multiplayer online ideale per giocare in compagnia e che lo rende adatto sia ai veterani dei titoli Super Mario, che a chi si approccia entusiasta per la prima volta a questo universo.

Se non vi piace giocare in solitaria, la modalità cooperativa vi consente di giocare con un massimo di tre amici, trasformando ogni sessione di gioco in una festa multiplayer ricca di allegria e divertimento. La modalità Bowser's Fury offre invece un'avventura tutta nuova, dove il vostro obiettivo sarà quello di aiutare Bowser Junior a salvare suo padre da una trasformazione malefica.

I giochi di Mario per Nintendo Switch non vanno spesso in offerta, motivo per cui non dovete farvi assolutamente scappare questo sconto su Super Mario 3D World + Bowser's Fury, disponibnile su Amazon a un prezzo di 49,90€, il 17% in meno rispetto al listino di 59,99€.

