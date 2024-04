Un risparmio del 29% non si era mai visto su questo Asus TUF

Durante la Amazon Gaming Week, acquistare un notebook gaming non può che essere conveniente. Un esempio eccellente è l'Asus TUF Gaming F15, che si distingue per il suo processore Intel Core i7-13620H e la scheda video Nvidia RTX 4060, garantendo prestazioni di alto livello. Attualmente, è disponibile al prezzo di 1.199€ anziché di 1.699€. Si tratta di un risparmio senza precedenti per questo modello!

Asus TUF Gaming F15, chi dovrebbe acquistarlo?

Asus TUF Gaming F15 è un notebook eccellente per chi desidera unire al contempo prestazioni elevate a un design distintivo. Pensato per coloro che non vogliono scendere a compromessi tra lavoro e gioco, vanta un Intel Core i7 di tredicesima generazione e una scheda grafica Nvidia GeForce RTX 4060, perfetto per i gamer alla ricerca di un notebook che possa gestire i titoli più recenti con impostazioni grafiche elevate.

L'esperienza di gioco è resa ancora migliora dal display Antiglare, con aggiornamento a 144Hz e tecnologia Adaptive-Sync. Al tempo stesso, la sua configurazione hardware lo rende adatto anche a professionisti della creatività digitale che richiedono elevate prestazioni per editing video, modellazione 3D e progettazione grafica.

Oltre alle performance, l'Asus TUF Gaming F15 offre un comfort d'uso prolungato, garantendo anche una qualità audio superiore grazie alla tecnologia Audio DTS per un suono surround virtuale a 7.1 canali. Il suo design robusto ma leggero lo rende infine il compagno ideale per chi è spesso in movimento e non vuole rinunciare a potenza e affidabilità.

