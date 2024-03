Asus Vivobook 15 al MINIMO STORICO! Risparmi il 22%

Le offerte di Primavera Amazon sono iniziate e consentono agli iscritti Prime di godere di imperdibili sconti su un'ampia gamma di prodotti, come questo fantastico portatile Asus Vivobook 15. Sottile e ben rifinito, con un design pulito che lo rende perfetto per scuola e ufficio, questo notebook offre un'esperienza visiva senza pari grazie al suo display NanoEdge e pannello FHD con rivestimento antiriflesso. Il comparto hardware dispone di una potenza sufficiente a svolgere attività quotidiane che vanno dalla navigazione alla scrittura di documenti e tabelle di calcolo, oltre che per guardare i vostri contenuti streaming preferiti. Oggi, grazie a uno sconto Amazon del 22% potete acquistarlo per soli 579€, risparmiando una bella cifra sul prezzo originale di 743€.

Asus Vivobook 15, chi dovrebbe acquistarlo?

L'Asus Vivobook 15 è pensato per professionisti e studenti che cercando un portatile capace di abbracciare sia l'ambiente lavorativo che i momenti di svago, senza compromessi. Equipaggiato con il processore Intel Core i5 di dodicesima generazione, 16GB di RAM e un SSD PCIE da 512GB, offre prestazioni fluide e affidabili, è ideale per chi deve affrontare lunghe sessioni di lavoro o studio senza intoppi. Il display FHD con tecnologia NanoEdge garantisce un'esperienza visiva coinvolgente e la tastiera retroilluminata assicura comodità d'uso in qualsiasi condizione di luce.

Inoltre, grazie alla sua cerniera lay-flat a 180°, facilita la condivisione dello schermo in riunioni o lavori di gruppo, mentre l'innovativa ASUS Antimicrobial Guard Plus protegge la superficie del notebook, rendendo questo dispositivo non solo potente e versatile ma anche sicuro e igienico. Perfetto per chi desidera un notebook dal design elegante che si adatti perfettamente sia alla produttività che al tempo libero, questo portatile si rivela estremamente versatile e offre un rapporto qualità prezzo eccellente.

Asus Vivobook 15 rappresenta un’ottima occasione per chi cerca un dispositivo affidabile, potente e al contempo non vuole spendere cifre assurde. Il suo mix di componenti hardware di buon livello, funzionalità avanzate per la sicurezza e un design distintivo lo rendono perfetto per la produttività quotidiana e il tempo libero. Il suo prezzo competitivo unito alle sue caratteristiche avanzate lo rendono una scelta consigliata per i professionisti e gli appassionati di tecnologia. Oggi è ancora più conveniente grazie a uno sconto Amazon del 22% che fa scendere il prezzo dai 743€ iniziali a soli 597€.

