ASUS Z490-P, svelata la prima scheda madre per CPU Comet Lake-S

Non sappiamo quando le CPU Comet Lake-S saranno disponibili sul mercato (si vocifera per giugno), ma siamo certi che non manchi molto visto che sono trapelate informazioni sulle relative schede madre. Ieri, Asus ha svelato involontariamente le sue nuove schede madre Prime Z490-P e Z490-A, le cui immagini sono apparse sulla pagina della Prime Z390-P. La scoperta si deve al solito @Momomo_us.

Le immagini mostrano il suddetto componente e il relativo marchio “Prime Z490-P”, tuttavia le specifiche e la descrizione del prodotto sulla pagina web sono rimaste quelle del predecessore. Le caratteristiche principali di questa componente sono elencate nell’immagine, tuttavia è citato il chipset H470. Presumibilmente, l’azienda stava preparando i rendering ed è sfuggito qualche dettaglio.

La scheda madre dovrebbe supportare banchi RAM con frequenze massime di 4600MHz e avere slot d’espansione PCIe 3.0. Ancora niente PCIe 4.0 quindi, che al contrario non solo è presente sulle attuali soluzioni AMD X570 ma che sarà presente anche sulle motherboard dedicate ai nuovi Ryzen 4000, previsti per il Q4 di quest’anno.

Le ultime indiscrezioni vogliono che il top di gamma della famiglia Comet Lake-S sarà il Core i9-10900K, una CPU da 10 core/20 thread e prestazioni multicore superiori del 30% rispetto al Core i9-9900K (disponibile su Amazon). Vi ricordiamo che, sebbene il socket sia cambiato (LGA 1200), potete ancora montare i vostri attuali dissipatori sulle nuove schede madri.

E voi che ne pensate? Le CPU Comet Lake-S avranno successo o i Ryzen risulteranno superiori?