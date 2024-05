115€ per un monitor portatile Asus: è all'altezza di un monitor da PC?

Per massimizzare l'efficienza durante le attività che richiedono un uso intensivo del PC, avere un secondo monitor può fare la differenza. Tuttavia, non tutti dispongono dello spazio necessario sulla scrivania per aggiungerne uno, o potrebbero averne bisogno anche quando sono in movimento. In queste situazioni, l'Asus Zenscreen MB165B si rivela una soluzione ideale. Questo monitor portatile richiede solo una connessione USB per l'alimentazione, rendendolo perfetto per l'uso on-the-go. Oggi, Amazon offre l'Asus Zenscreen MB165B a un prezzo vantaggioso, uno dei più bassi mai registrati: solamente 114,90€.

ASUS Zenscreen MB165B, chi dovrebbe acquistarlo?

L'Asus Zenscreen MB165B si rivela eccellente per utenti in continuo movimento e studenti che necessitano di un monitor portatile per migliorare la loro produttività fuori dall'ufficio o dalla camera da letto. Grazie al suo peso di soli 780 grammi e al pratico design antiriflesso, questo monitor diventa il compagno di viaggio ideale per chi ha spesso bisogno di estendere il proprio schermo, sia per presentazioni che per ampliare lo spazio di lavoro disponibile.

Le dimensioni dello schermo di 15,6" offrono un equilibrio perfetto tra portabilità e spazio visivo, rendendolo adatto a una vasta gamma di applicazioni, dalla navigazione internet alla scrittura di relazioni. Il suo punto di forza risiede nella facilità d'uso: con un unico cavo USB per alimentazione e trasmissione video, soddisfa le esigenze di chi predilige soluzioni "plug and play" senza il disordine creato da troppi cavi.

L'orientamento automatico dello schermo è una caratteristica che migliora ulteriormente l'efficienza, permettendo agli utenti di passare in modo fluido tra visualizzazione orizzontale e verticale a seconda del contenuto visualizzato. Coloro che sono sensibili alla luce blu beneficeranno anche del filtro integrato, che rende il lavoro notturno meno affaticante per gli occhi. A un prezzo di 114,90€, rappresenta quindi una soluzione conveniente per migliorare la propria produttività al PC in maniera significativa.

Vedi offerta su Amazon