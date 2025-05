Galaxy Book4 Edge in sconto da Unieuro! Portatili Intel e AMD messi KO

Se siete alla ricerca di un portatile leggero, performante e dal design raffinato, l’offerta di Unieuro sul Samsung Galaxy Book4 Edge è decisamente da non perdere. Con uno sconto di ben 450€, questo laptop equipaggiato con il processore Qualcomm Snapdragon X Plus si presenta come una soluzione ideale per chi desidera portare sempre con sé un compagno di lavoro e creatività, senza rinunciare a prestazioni all’avanguardia e a un’estetica sofisticata. Il nuovo colore Sapphire Blue conferisce poi a questo PC un look elegante e moderno, perfetto per distinguersi in ogni occasione.

Vedi offerta

Samsung Galaxy Book4 Edge, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Galaxy Book4 Edge si caratterizza per un design sottile e leggero, che lo rende trasportabile ovunque voi andiate, sia durante le riunioni di lavoro che in viaggio. Oltre all’aspetto estetico, questo notebook offre tecnologie innovative potenziate dall’intelligenza artificiale: dal tasto dedicato AI sulla tastiera che permette di accedere rapidamente a funzionalità intelligenti, fino alla funzione Cocreator, che trasforma le vostre idee e bozze in veri capolavori con il supporto dell’AI. Non manca nemmeno la possibilità di collegare il vostro smartphone Galaxy per una gestione integrata e più smart del lavoro quotidiano.

Inoltre, grazie alla funzione Richiamo, potrete cercare facilmente tra i vostri documenti, immagini, email e cronologia di navigazione, ritrovando in pochi secondi qualsiasi contenuto archiviato nel PC. Anche la connettività è un punto di forza, con porte USB 4.0, HDMI 2.1 e ricarica rapida Power Delivery, insieme alla nuova tecnologia Wi-Fi 7 che assicura velocità e affidabilità senza paragoni. Per chi partecipa spesso a riunioni online, gli Effetti Studio di Windows garantiscono un’immagine sempre impeccabile, mentre la funzione di fotocamera connessa trasforma il vostro smartphone in una webcam di qualità superiore.

Infine, la sicurezza e la praticità sono garantite da Samsung Knox e da funzionalità come Quick Share per il trasferimento immediato dei file tra dispositivi Galaxy. L’autonomia della batteria, che arriva fino a 27 ore, unita alla Super Fast Charging, vi assicura di non rimanere mai senza energia durante la giornata. Se volete un laptop che sappia davvero tenere il passo con il vostro ritmo di vita e le vostre ambizioni, il Galaxy Book4 Edge in offerta da Unieuro è una scelta da valutare con attenzione.