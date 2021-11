Avvistate altre due schede Sapphire RDNA 2 per il mining

Il sito web in lingua spagnola El Chapuzas Informático ha pubblicato alcune informazioni inerenti a un paio di presunte schede Sapphire per il mining basate sull’architettura RDNA2 di AMD. Secondo il portale, i partner di AMD stanno soddisfacendo la domanda di dispositivi per il mining di criptovalute in un mercato che è gravemente carente di offerta. Secondo il leak, gli acceleratori Sapphire GPRO Radeon X080 e X060 sono basati sulle GPU Navi 22 e Navi 23 e vengono commercializzati in base alle loro capacità in MH/s, ma sono impossibili da trovare nei punti vendita tradizionali e sono persino assenti sul sito del produttore. Naturalmente, ricordiamo che queste informazioni non sono ufficiali, quindi vanno prese come dei semplici rumor.

Photo Credit: El Chapuzas Informático

El Chapuzas Informático ha ottenuto l’accesso alle schede prodotto degli acceleratori Radeon X080 e X060, con la numerazione più alta che indica prestazioni in ambito mining più elevate. Sapphire GPRO X080 è classificato per 38MH/s con un TGP di 165W, ma è possibile raggiungere un massimo di 41,6 MH/s con un TGP di 93W dopo alcune operazioni di ottimizzazione. Sapphire GPRO X060 ottiene prestazioni leggermente inferiori: è valutato per 27,8 MH/s con un TGP di 100W o 29,4 MH/s con un TGP di 60W dopo le ottimizzazioni.

Secondo le specifiche trapelate, Sapphire X080 è basato sulla GPU Navi 22, dotata di 2.304 Stream Processor (SP) con una frequenza di 2.132MHz. I 10 GB di memoria GDDR6 a 16Gb/s inviano informazioni tramite un’interfaccia PCIe Gen 4.0 x16 su un bus a 160 bit. Poiché Linux è la piattaforma principale per il mining, viene segnalato che la scheda supporta solo il noto sistema operativo open source. Essendo specificamente progettato per il mining di criptovalute, l’X080 presenta un design completamente privo di uscita video. El Chapuzas Informático stima che il prezzo per ogni acceleratore X080 sia fissato a 750€.

Photo Credit: El Chapuzas Informático

Il GPRO X060, d’altra parte, si basa sul chip Navi 23 XL con 1.792 SP, che offre un boost clock di 2.044MHz e 8GB di memoria GDDR6 a 14Gb/s su un’interfaccia a 128 bit (limitata a 8x PCIe 4.0 nonostante il connettore fisico 16x). È interessante notare che l’X060 possiede uscite DisplayPort e HDMI; quindi, la scheda può essere utilizzata teoricamente per carichi di lavoro diversi dal puro mining. Si stima che la GPRO X060 sia venduta al dettaglio per circa 550€.