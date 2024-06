Su questa GPU potete cambiare le ventole (e pulirle è una passeggiata)

XFX, produttore di alcune delle migliori schede grafiche in commercio, ha recentemente pubblicato un teaser su X che lascia presagire il lancio imminente di GPU con ventole intercambiabili per il mercato globale. Questa mossa segue l'annuncio della serie Phoenix Nirvana, inizialmente prevista esclusivamente per il mercato cinese.

Il messaggio, sebbene scarno di dettagli, suggerisce che modelli come l'RX 7904 XTX, il 7900 XT e l'AMD Radeon 7800 XT della serie Phoenix includeranno questa caratteristica innovativa. Nonostante manchino informazioni precise su prestazioni o tipo di cuscinetto, da quanto si evince sembra chiaro che la GPU sarà disponibile a livello globale.

Le ventole amovibili non solo facilitano la pulizia delle lamine del ventilatore, ma migliorano anche l'accesso per rimuovere la polvere dai dissipatori di calore.

Queste ventole intercambiabili potrebbero non essere solo funzionali ma anche estetiche, offrendo diversi colori sia direttamente da XFX che da altri produttori. Inoltre, rendono più semplice la sostituzione in caso di guasto, prolungando così la vita della scheda grafica. Anche se tale caratteristica può essere utile, non rappresenta il principale punto di forza di queste schede video, poiché le ventole delle GPU moderne si attivano solo al raggiungimento di una determinata soglia termica, allungando la durata delle stesse.

In passato, anche Sapphire ha proposto un concetto simile durante Computex 2017 con la sua serie Nitro Gear, che includeva ventole LED swappabili da 95mm con pale traslucide e cuscinetti a doppia sfera, anche se il concetto non è stato poi riproposto nei modelli successivi alle serie RX 400 e RX 500. XFX stessa si era già cimentata nella vendita di ventole intercambiabili HSF 100 dotate di luci LED colorate otto anni fa.

Un'altra caratteristica degna di nota della Radeon RX 7900 XTX Phoenix Nirvana di XFX è l'uso del pad termico a cambiamento di fase PTM7950 di Honeywell, che offre una conduttività termica ottimale. Resta da vedere se XFX utilizzerà lo stesso pad termico anche per questi nuovi modelli destinati al mercato globale.

Sebbene l'idea delle ventole intercambiabili possa attrarre alcuni utenti per la personalizzazione e la manutenzione semplificata, molti consumatori potrebbero preferire ventole più silenziose, come dimostrato dalla collaborazione tra Asus e Noctua, iniziata due anni fa e ancora in corso. In ogni caso, essendo una feature aggiuntiva, questa opzione potrebbe comportare un incremento del prezzo finale del prodotto.