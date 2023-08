Tra pochi giorni arriverà il momento più temuto dagli studenti: il ritorno a scuola. Un modo, però, per addolcire la pillola è acquistare del materiale nuovo che dia uno stimolo per ripartire col piede giusto. Nella nostra rassegna stampa dedicata al Back to School vi abbiamo già consigliato tanti prodotti e offerte interessanti, ma oggi ci concentreremo sulla nuova promozione Comet dedicata ai computer, che vi permetterà di ricevere fino a 300,00€ di buoni acquisto!

Fino al 13 settembre, infatti, acquistando un computer tra quelli presenti nel catalogo del Back to School, riceverete subito un buono acquisto proporzionale al vostro acquisto. Con una spesa di almeno 599,00€, infatti, otterrete un voucher da 100,00€, con 899,00€ il valore sarà di 200,00€ e con almeno 1.300,00€ arriverà al massimo, ovvero 300,00€.

Riscattare il buono sarà semplicissimo: per gli ordini in negozio (compresi gli ordini online con ritiro in negozio) il voucher vi verrà consegnato direttamente in cassa, mentre per gli ordini online riceverete semplicemente una email entro 15 giorni dalla consegna del prodotto. In entrambi i casi, avrete tempo fino all’11 ottobre 2023 per spenderlo su qualsiasi articolo desideriate nel catalogo Comet.

Tra i prodotti più interessanti disponibili nel catalogo Back to School vi è senza dubbio il Lenovo Legion 5 Pro, scontato a 1.699,00€ invece di 2.399,00€ e perfetto per chi è alla ricerca di un notebook leggero e compatto, perfetto per lo studio ma anche per il gaming (magari da accompagnare con uno dei tantissimi prodotti in sconto con la Gaming Week di Amazon). Questo modello, infatti, si distingue per la potente scheda video RTX 3070 di Nvidia che, in sinergia con il processore intel Core i7 di 12ª generazione, garantisce gameplay fluidi e prestazioni elevate senza compromessi.

Le tecnologie avanzate come Ray Tracing Core, Tensor Core e DLSS ottimizzeranno ulteriormente i giochi, regalandovi grafiche ultra-realistiche e dettagli impeccabili. Il display da 16″ con risoluzione WQHD+ e frequenza di aggiornamento fino a 240Hz vi immergerà completamente nelle sessioni di gioco, coprendo il 100% dello spettro sRGB e assicurando colori precisi e contrasti vividi sia nei giochi che durante l’intrattenimento. Inoltre, il sistema di raffreddamento ottimizzato manterrà la silenziosità del notebook anche sotto sforzo, rendendolo perfetto per l’utilizzo anche in aula.

Ovviamente vi abbiamo riportato solo alcuni esempi dei tantissimi titoli in sconto su Comet, quindi vi rimandiamo alla pagina dedicata al Back to School per scoprire il catalogo intero. Vi ricordiamo che la promozione sarà valida solo fino al 13 settembre, per cui vi consigliamo di approfittarne il prima possibile!

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!