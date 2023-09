Se volete arrivare pronti al primo giorno di scuola, specialmente in termini di attrezzatura tecnologica, vi informiamo che anche ePrice ha dedicato una promozione al Back to School, parallela all’iniziativa “Back to Work“. Oltre agli articoli di cancelleria, che rivestono un ruolo centrale, questa offerta include anche una vasta gamma di dispositivi tecnologici utili per il vostro percorso di studio. Tra questi, i notebook giocano un ruolo fondamentale, e per coloro che puntano all’eccellenza, consigliamo di esplorare la pagina dedicata alla promozione, che annovera anche modelli orientati al gaming.

Vi suggeriamo di dedicare almeno 5 minuti del vostro tempo per sfogliare le 28 pagine ricche di prodotti pensati per agevolare il percorso scolastico. Tuttavia, se siete interessati a cogliere subito una delle offerte più vantaggiose, soprattutto se siete studenti che possono investire in dispositivi di qualità, vi consigliamo di considerare l’acquisto dell’ASUS ROG Strix G18. Questo modello è in vendita a quasi 200,00€ in meno rispetto al prezzo praticato nei precedenti 30 giorni.

Al cuore di questo concentrato di potenza si trova il processore Intel Core i7-13650HX, un modello in grado di raggiungere frequenze turbo fino a 4.9 GHz senza il rischio di alzare troppo le temperature. Questo significa che non importa quanto intenso sia il vostro carico di lavoro o quanto esigente siano i vostri giochi preferiti, il ROG Strix G18 sarà in grado di affrontare tutto senza battere ciglio.

La scheda grafica dedicata Nvidia GeForce RTX 4050 con 6 GB di memoria dedicata vi catapulterà in esperienze videoludiche di alto livello, grazie alla possibilità di regolare le impostazioni grafiche su buoni livelli e godere al col tempo di un’ottima fluidità nei titoli moderni. Pazzesco lo schermo di questo notebook, visto che parliamo di un 18 pollici, che potrebbe non adattarsi bene alle migliori borse per notebook, ma offrirà senza dubbio un immersione senza precedenti.

In aggiunta, la presenza di 32 GB di RAM DDR5 e un SSD da 1 TB garantirà prestazioni impareggiabili. L’accesso istantaneo ai vostri file e applicazioni sarà una piacevole realtà, mentre l’ampia capacità di archiviazione eliminerà la necessità di ricorrere a dispositivi esterni, a meno che si desideri trasferire i file da una posizione all’altra.

Se la necessità di elevate prestazioni non è un vincolo, poiché il vostro uso prevede principalmente applicazioni scolastiche di routine, questo ASUS VivoBook 15 si rivela una scelta eccellente tra le proposte della promozione scolastica su ePrice, disponibile a soli 565,59€. Benché non miri alle performance di livello superiore come discusso in precedenza, il modello offre un solido Intel Core i5-1135G7, adeguato per le tipiche esigenze scolastiche. Oltre alle prestazioni, è importante menzionare la raffinata costruzione tipica di ASUS, caratterizzata da un trattamento opaco sull’intera scocca, mentre la tastiera garantisce un feedback tattile molto soddisfacente.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina dedicata a questa promozione, ribadendo ancora una volta l'invito ad approfittare di questi sconti, visto che non ci è dato sapere a quanto ammonta lo stock di prodotti disponibili.

