Tra pochi giorni inizierà un nuovo anno scolastico, e cosa c’è di meglio che acquistare un nuovo PC per iniziare le lezioni col piede giusto? Proprio ieri vi abbiamo parlato della nuova promozione di Comet dedicata al Back to School, mentre oggi ci concentreremo su un’offerta simile proposta da Unieuro, che vi permetterà di ottenere un rimborso fino a 250,00€ restituendo il vostro computer usato!

Ottenere il rimborso è semplicissimo: fino al 21 settembre, infatti, acquistando un PC fisso o portatile di qualsiasi brand a partire da 299,00€ potrete richiedere il rimborso del vostro usato compilando il form nella pagina dedicata entro 15 giorni dalla data d’acquisto. Dovrete, quindi, spedire il dispositivo usato entro i 15 giorni successivi dall’approvazione della richiesta.

A quel punto verranno verificati i requisiti indicati dal regolamento e, in caso di esito positivo, otterrete una valutazione che va dai 150,00€ ai 250,00€ in base al prezzo del modello nuovo che avete scelto. Riceverete poi il bonifico direttamente sul vostro conto bancario entro 30 giorni dalla comunicazione dell’esito. Inoltre, qualora il dispositivo usato reso non sia più vecchio di 3 anni, vi verranno riconosciuti ulteriori 50,00€ al rimborso. Se volete saperne di più potete consultare il regolamento completo a questo indirizzo.

Il catalogo di PC proposti da Unieuro per la promozione Back to School è davvero alettante, dato che molti modelli sono proposti a prezzi accessibili. Vi consigliamo, per esempio, il Lenovo IdeaPad Slim 3 da 15″, in offerta a soli 499,00€ invece di 649,00€, compatibile con il rimborso fino a 200,00€ restituendo il vostro usato. Si tratta di una scelta perfetta per lo studio, dato che è estremamente potente, ma al contempo il design sottile e leggero consente di portarlo con sé ovunque.

Dotato del potente processore Intel Core i7 di 11ª generazione e di una scheda grafica dedicata Intel Iris X, il Lenovo IdeaPad Slim 3 da 15″ garantisce prestazioni veloci anche durante l’esecuzione di attività multitasking. Questo notebook offre la possibilità di gestire applicazioni pesanti con fluidità e massima efficienza, e grazie alla modalità Max è possibile ottimizzare al massimo le prestazioni della CPU.

Durante i momenti di svago potrete poi godervi film e serie TV in alta risoluzione grazie allo schermo Full HD da 15,6″ e ai due altoparlanti con tecnologia Dolby Atmos. L’esperienza visiva sarà, quindi, altrettanto coinvolgente quanto quella uditiva, offrendo un’immersione completa anche quando ci si rilassa nel letto.

Infine, il design del Lenovo IdeaPad è caratterizzato da una semplicità elegante e da una struttura sottile e leggera, che lo rende ideale da portare ovunque in uno zaino. La batteria di lunga durata consente un utilizzo continuo di oltre 8 ore senza bisogno di essere collegato all’alimentazione, mentre le numerose porte consentono di connettere facilmente mouse, cuffie e dispositivi USB aggiuntivi.

Ovviamente vi abbiamo riportato solo un esempio dei tantissimi PC in sconto su Unieuro, quindi vi rimandiamo alla pagina dedicata al Back to School per scoprire il catalogo intero. Vi ricordiamo che la promozione sarà valida solo fino al 21 settembre, per cui vi consigliamo di approfittarne il prima possibile!

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!