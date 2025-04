Bartlett Lake: il futuro dei chip Intel con soli P-Core

Intel si prepara a espandere il proprio catalogo di processori con una nuova famiglia che potrebbe rivoluzionare l'approccio ai chip desktop. Un recente aggiornamento del kernel Linux ha infatti rivelato dettagli significativi sui processori Bartlett Lake, confermando l'esistenza di una variante dotata esclusivamente di core ad alte prestazioni, una mossa che segna un parziale ritorno alle origini per il colosso di Santa Clara dopo anni di architetture ibride.

L'aggiornamento, implementato da Intel, ha introdotto nel kernel Linux un nuovo identificatore per i processori Bartlett Lake, assegnando loro una specifica classificazione (CPU Family 6, Model 215). Ma la vera notizia è nascosta tra le righe della documentazione tecnica, dove si legge chiaramente: "Bartlett Lake ha anche un prodotto con soli P-core basati su Raptor Cove". Questa conferma ufficiale, seppur indiretta, avvalora i rumors circolati negli ultimi mesi riguardo una linea di CPU che abbandona l'architettura ibrida per concentrarsi esclusivamente sulle prestazioni.

Mentre al CES 2025 Intel aveva già presentato i processori Bartlett Lake-S con architettura ibrida destinati al mercato NEX (Network and Edge), questa nuova variante sembra specificamente pensata per gli utenti che prediligono prestazioni pure, con configurazioni che potrebbero arrivare fino a 12 core ad alte prestazioni e 24 thread. Un cambiamento significativo rispetto agli attuali Raptor Lake, il cui design è limitato a un massimo di 8 core prestazionali.

L'architettura Raptor Cove rappresenta un'evoluzione di Golden Cove, la microarchitettura alla base dei core prestazionali delle CPU Intel di 13a e 14a generazione. La scelta di eliminare i core efficienti nelle nuove CPU Bartlett Lake potrebbe risolvere diversi problemi di scheduling che hanno afflitto le architetture ibride, migliorando sensibilmente le prestazioni nei carichi di lavoro che non beneficiano particolarmente della presenza di core efficienti.

Un aspetto particolarmente interessante è la possibilità che queste CPU possano reintrodurre il supporto alle istruzioni AVX-512, disattivate nei processori Intel dalle ultime revisioni di Alder Lake. La presenza di un die completamente nuovo, necessario per implementare fino a 12 core prestazionali, potrebbe infatti consentire a Intel di riabilitare questo set di istruzioni avanzate, molto apprezzato in determinati ambiti professionali.

La compatibilità con il socket LGA 1700 assicura inoltre che questi processori possano essere installati sulle attuali schede madri delle serie 600 e 700, richiedendo solamente un aggiornamento del BIOS. Questo rappresenta un vantaggio significativo per gli utenti che desiderano aggiornare il proprio sistema senza sostituire completamente la piattaforma.

Un compromesso che potrebbe conquistare i gamer: più prestazioni a scapito dell'efficienza energetica.

Secondo le indiscrezioni, i nuovi processori Bartlett Lake con soli P-core potrebbero essere disponibili in configurazioni con TDP di 125W, 65W e 45W, coprendo quindi un ampio spettro di esigenze. La tempistica di lancio sembrerebbe puntare al terzo trimestre del 2025, con un possibile annuncio già al prossimo Computex di Taipei.

L'assenza degli E-Core potrebbe tradursi in un miglioramento delle prestazioni nei videogiochi, particolarmente sensibili alla latenza e alle prestazioni single-thread, ma al prezzo di un'efficienza energetica ridotta rispetto alle future CPU Arrow Lake. Una scelta che potrebbe rivelarsi vincente nel segmento gaming, dove le prestazioni pure spesso prevalgono sulle considerazioni relative ai consumi.

Resta da vedere come questi processori si posizioneranno rispetto alla concorrenza, in particolare alla serie Ryzen 9000 di AMD, che continua a rappresentare una valida alternativa nel panorama dei processori desktop ad alte prestazioni. La competizione nel mercato CPU si fa sempre più accesa, con entrambi i produttori che cercano di differenziare la propria offerta per conquistare segmenti specifici di utenti.