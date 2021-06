Battlefield 2042 supporterà DLSS e Nvidia Reflex

Electronic Arts e DICE hanno svelato la lista di partner ufficiali strategici per il prossimo Battlefield 2042. Tra questi troviamo Microsoft, Nvidia, Logitech, Polaris e Western Digital. Xbox Series X|S saranno le console ufficiali di Battlefield 2042: l’editore ha nominato Microsoft come suo partner delle console per il lancio del gioco. Non sono stati rivelati i dettagli di questa partnership, ma si presume che il gioco sarà ottimizzato specificamente per entrambe le console.

Inoltre, sulla piattaforma PC, DICE ha stretto una partnership con NVIDIA per abilitare le tecnologie DLSS e Reflex in Battlefield 2042. La prima offre una tecnologia di super risoluzione basata sull’intelligenza artificiale che aumenta le prestazioni, mentre la seconda ridurrà la latenza di gioco per un combattimento più competitivo.

Ecco quanto affermato nel comunicato stampa riportato da VideoCardz e tradotto in italiano: EA ha stretto una partnership con una serie di marchi leader a livello mondiale per garantire che la prossima entrata nel franchise di Battlefield sia la migliore di sempre. Questi includono:

Battlefield 2042 uscirà il 22 ottobre su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S.