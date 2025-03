Beelink ME mini è un NAS piccolissimo che usa solo SSD NVMe

Beelink, nota per i suoi Mini PC, debutta nel settore dello storage con la nuova serie ME, che arriva dopo tre anni di sviluppo dedicati alla creazione di dispositivi pensati per rispondere alle crescenti esigenze di archiviazione domestica e individuale. Concepita attorno al concetto di personalizzazione questa serie promette di rivoluzionare il modo in cui gestiamo, condividiamo e preserviamo i nostri dati.

La serie si articola in tre modelli distinti: ME mini, ME Pro e ME MAX, progettati per adattarsi a differenti scenari d'uso. Il debutto della gamma è affidato al modello ME mini, un dispositivo compatto che arriverà sul mercato a fine marzo, proposto come soluzione quotidiana per la gestione dei dati personali e familiari.

La scelta del nome "ME" non è casuale: richiama immediatamente la dimensione personale dell'esperienza di archiviazione, ponendo l'accento sulla protezione dei dati individuali e sulla conservazione dei ricordi familiari. Questa filosofia si traduce in una gamma diversificata di prodotti, ciascuno calibrato per rispondere a esigenze specifiche di archiviazione, backup e condivisione.

Potenza di archiviazione in formato tascabile

Dietro le dimensioni ridotte del ME mini si nasconde una capacità di archiviazione sorprendente. Il dispositivo è dotato di sei slot per SSD M.2, ciascuno in grado di supportare unità fino a 4TB, per una capacità totale di 24TB. La versione già configurata viene fornita con SSD Crucial, una scelta che garantisce affidabilità e riduce significativamente il rischio di perdita dei dati.

La gran quantità di spazio rende ME mini perfetto sia per le famiglie che necessitano di backup per foto, video e documenti, sia per fotografi e creatori di contenuti alla ricerca di una soluzione di archiviazione capiente ma compatta. La versatilità è uno dei punti di forza di questo dispositivo che, grazie alla sua architettura, può funzionare sia come mini PC che come cloud storage personale.

Design e praticità: la portabilità al primo posto

Con un peso di soli 730 grammi e dimensioni contenute di 99 × 99,2 × 98.3 mm, il ME mini rappresenta un esempio eccellente di come la tecnologia avanzata possa essere racchiusa in un formato estremamente maneggevole. Le dimensioni ridotte permettono di trasportare il dispositivo senza difficoltà, caratteristica fondamentale per chi è sempre in movimento.

Un elemento di design particolarmente apprezzabile è l'integrazione di un alimentatore interno al dispositivo, che elimina la necessità di un adattatore esterno. Questa soluzione richiede solamente un cavo di alimentazione da collegare alla presa, ottimizzando ulteriormente lo spazio e la praticità d'uso in qualsiasi ambiente.

Silenziosità e raffreddamento innovativo

ME mini si distingue anche per la sua silenziosità, garantita dall'impiego di sole unità SSD. L'assenza di dischi rigidi meccanici tradizionali elimina completamente i rumori tipici che caratterizzano molti dispositivi di archiviazione, al punto che anche durante le operazioni più impegnative il rumore prodotto rimane al di sotto del livello ambientale.

Per garantire prestazioni ottimali nel tempo, Beelink ha implementato una nuova tecnologia di raffreddamento a convezione che mantiene efficientemente le temperature delle SSD sotto controllo. Questo sistema termico assicura un funzionamento stabile e duraturo, prolungando la vita utile del dispositivo e dei dati in esso contenuti.

Servizio NAS personalizzato basato su Windows

Sul fronte software, ME mini implementa un servizio di archiviazione NAS basato su sistema operativo Windows. Questa soluzione supporta la connessione diretta tra dispositivi mobili e PC all'interno della rete locale, facilitando lo scambio dati e il backup tra smartphone e computer in modo totalmente fluido e intuitivo.

Dal punto di vista tecnico, ME mini adotta un'architettura con processore X86 e dispone di due porte Ethernet da 2.5Gbps, caratteristiche che ampliano notevolmente il ventaglio di applicazioni possibili.

Non ci sono ancora informazioni riguardo al prezzo a cui sarà venduto il Beelink ME Mini, ma dovremo attendere ancora poche settimane per scoprirlo. Si tratta di una soluzione innovativa e sicuramente interessante, che potrebbe rappresentare la soluzione giusta per molti utenti che cercano una macchina compatta e versatile come questa.