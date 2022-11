Ora che siamo entrati nella settimana più calda del Black Friday, è logico attendersi offerte ancora più vantaggiose, almeno da parte di quei store che ancora non hanno mostrato tutte le loro carte. Uno di questi è AK Informatica che, sebbene abbia già rilasciato delle buone offerte, fa sapere che nei prossimi giorni il catalogo si riempirà di nuove occasioni.

Si partirà il 24 novembre alle ore 16:00, quando su tutti gli ordini di almeno 1.000€ si riceverà uno sconto extra del 5% a carrello, applicabile anche in cassa per chi acquisterà direttamente presso il negozio fisico a Bergamo. Lo sconto extra riguarderà anche gli articoli già scontati, quindi sarà sicuramente un’ottima occasione per acquistare una serie di componenti e accessori per PC, settore in cui AK Informatica non teme confronti.

Con il suo prezzo originale di 1.459,00€ e scontato a 1.099,00€, il monitor Samsung Odyssey G9 è uno dei prodotti più interessanti di questa iniziativa, poiché già adesso potete acquistarlo a un prezzo vantaggioso, ancora di più se avete la pazienza di aspettare il pomeriggio del 24 novembre, giorno in cui scatterà il doppio sconto.

Il Samsung Odyssey G9 è un sogno di molti videogiocatori, dal momento che vanta caratteristiche non presenti forse su nessun altro modello attualmente in circolazione, come la luminosità massima di 2.000 nit. A testimonianza che si tratta di un monitor indicato per i più esigenti vi è il pannello curvo con tecnologia Quantum Mini LED, con oltre 2.000 zone indipendenti, sufficienti per paragonare la qualità d’immagine a quella di una delle migliori smart TV.

La risoluzione di 5120 x 1440 pixel e la frequenza di aggiornamento a 240Hz vi faranno scoprire lati del gaming mai provati finora, per un’esperienza senza compromessi, a patto di avere un PC all’altezza. Grazie alle porte HDMI 2.1, la maggior parte delle caratteristiche di Samsung Odyssey G9 potrete averle anche su console, anche se è chiaro che si tratta di un monitor pensato soprattutto per i puristi del PC che, potranno inoltre beneficiare di altre due tecnologie fondamentali per la fluidità dell’immagine, ossia Nvidia G-Sync e AMD FreeSync Premium Pro.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina promozionale, ribandendo ancora una volta l’invito ad approfittare di questi sconti, oppure attendere qualche giorno per avere l’occasione di portarsi a casa una serie di prodotti a prezzi ancora più interessanti.

