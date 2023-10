Black Friday Atlas VPN: 86% di sconto + 6 mesi gratis!

Black Friday anticipato per Atlas VPN, che vi offre fin da subito sconti fino all'86% più 6 mesi gratis! Se stavate aspettando l'occasione giusta per avvalervi dei servizi di una ottima VPN, questo è il momento perfetto per risparmiare tantissimo! Il servizio, infatti, vi offre 3 differenti piani, ma solo due sono in offerta.

Infatti, un mese di abbonamento vi costerà 11,22€ senza sconti, ma se sceglierete l'abbonamento annuale pagherete solo 3,70€ al mese, grazie allo sconto del 73%. Tuttavia, per massimizzare il risparmio vi suggeriamo di scegliere il piano valido per due anni che, essendo scontato dell'86%, vi costerà appena 1,54€ al mese; come se non bastasse, vi regala anche 6 mesi gratis! Inoltre, ogni piano include la protezione per dispositivi e dati illimitati, oltre a server dedicati per video e giochi ad altissima velocità.

Offerte Black Friday di Atlas VPN, perché dovreste approfittarne?

Chiunque desideri proteggere la propria privacy online troverà utilissimi i servizi offerti da Atlas VPN, che crittografa la connessione Internet, nascondendo così la vostra posizione e proteggendo i vostri dati personali. Se viaggiate spesso o vi trovate in luoghi con un accesso a Internet non sicuro, Atlas VPN può aiutarvi a navigare in modo sicuro, soprattutto quando vi connettete a reti Wi-Fi pubbliche.

Grazie a questi servizi, poi, sarete perfettamente in grado di accedere a contenuti geograficamente limitati, eludendo le restrizioni per godervi contenuti e servizi disponibili solo in determinate regioni. Ad esempio, è molto utile agli appassionati di calcio in viaggio o all'estero, che in questo modo potranno godersi il campionato di Serie A e la Champions League utilizzando i propri servizi di streaming anche stando fuori dall'Italia.

Quanto al prezzo, come abbiamo già accennato dipende molto dal tipo di piano che andrete a sottoscrivere. Vi consigliamo comunque di abbonarvi per due anni, in modo da massimizzare il risparmio. In questo modo, infatti, pagherete solo 46,05€ anziché 336,60€, un risparmio davvero considerevole. Vi ricordiamo poi che abbonandovi ad Atlas VPN per 2 anni riceverete anche 6 mesi gratis, per cui non c'è davvero momento migliore per abbonarsi al servizio!

Detto questo vi rimandiamo alla , dove potrete scoprirne le altre caratteristiche e approfittare di questa incredibile offerta.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Vedi offerta su Atlas VPN

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!