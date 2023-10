NVIDIA, la produzione di CPU si fa con Mediatek e TSMC

Dopo la notizia di qualche giorno fa riguardante il possibile ingresso di NVIDIA nel mercato delle CPU per PC, nuovi rumor riportati dalla testata cinese UDN e che citano Morgan Stanley aggiungono dettagli interessanti, secondo cui NVIDIA collaborerà con MediaTek e TSMC per la creazione di questi chip.

Nello specifico, sembra che NVIDIA sfrutterà il packaging CoWoS di TSMC e che i primi chip saranno prodotti nel secondo trimestre del 2024. La collaborazione con MediaTek, che potrebbe essere annunciata ufficialmente già nel corso dei prossimi giorni, porterà invece ad avere CPU e GPU sullo stesso interposer, quindi è probabile che avremo dei sistemi con CPU basata su ARM e grafica NVIDIA.

Questo approccio non è molto diverso da quello già visto con i SoC Tegra, o con i superchip Grace Hopper H100. Entrambe queste soluzioni hanno però applicazioni molto distanti dal client computing, quindi NVIDIA dovrebbe progettare qualcosa di completamente nuovo per poter competere con Intel, Apple e Qualcomm, che ha appena presentato Snapdragon X Elite, chip che promette faville nel settore notebook.

Non ci sono particolari dettagli su ciò che verrà sviluppato con MediaTek, che dalla sua ha esperienza anche nel mercato PC grazie allo sviluppo della linea Kompanio (basata su ARM), che viene usata nei Chromebook; è probabile che i chip saranno progettati per notebook di fascia alta, ma è solo un’ipotesi. Dovremo attendere i prossimi mesi per scoprire a cosa lavoreranno le aziende, mentre per poter mettere le mani sui primi prodotti dovremo attendere, almeno stando ai report attuali, il 2025.

