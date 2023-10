Ieri vi abbiamo parlato degli sconti di Halloween di CDKeys, che fino all'1 novembre vi permetteranno di risparmiare su un vasto catalogo di titoli. Il tema principale, ovviamente, è l'horror, ma l'offerta è capace di accontentare tutti, motivo per cui in questo articolo abbiamo deciso di racchiudere per voi 7 dei giochi più interessanti tra quelli proposti.

Tutti i giochi disponibili sono per PC, per cui potrete riscattarli su Steam immediatamente dopo aver completato l'acquisto, inserendo nello store il codice che vi arriverà via e-mail. Questi sconti rappresentano un'ottima occasione per aggiungere qualche titolo alla vostra personale libreria di giochi, per cui vi consigliamo di approfittarne!

Offerte Halloween CD Keys: 7 giochi da acquistare subito in sconto

The Last of Us Part I | 32,79€ (57,49€)

Partiamo con The Last of Us Part I che, sebbene non sia prettamente un gioco horror, vi immergerà comunque in un'atmosfera macabra e tesa. Parliamo di un vero e proprio must, che dovete recuperare assolutamente nel caso in cui non abbiate mai avuto l'occasione di giocarci sino a ora. The Last of Us Part I è un coinvolgente gioco d'azione e avventura con una storia intensa e personaggi ben sviluppati; l'opera segue le vicende di Joel ed Ellie nel loro viaggio per la sopravvivenza, rappresentando il titolo è perfetto per gli amanti dei giochi narrativi che cercano una trama coinvolgente e un'esperienza emozionante. Chi apprezza una grafica eccezionale, una colonna sonora coinvolgente e gameplay sfidante troverà The Last of Us Part I un'esperienza indimenticabile.

Death Stranding Director's Cut | 12,19€ (34,39€)

Death Stranding è un'esperienza unica, creata da Hideo Kojima, che mescola elementi di esplorazione, narrazione e cooperazione online. Ambientato in un mondo post-apocalittico, il gioco segue Sam Bridges nel suo viaggio per riconnettere le città isolate. Questo titolo è perfetto per coloro che cercano una narrativa profonda e un'esperienza di gioco fuori dagli schemi. Troverete, infatti, una combinazione unica di emozioni, design e messaggi sociali. Se siete disposti a immergervi in un mondo di mistero, avventura e riflessioni filosofiche, questo gioco è un'opera d'arte da non perdere assolutamente, soprattutto in vista dell'uscita del sequel già annunciato.

Resident Evil 4 Remake | 26,99€ (57,49€)

Resident Evil 4 Remake è una rivisitazione eccezionale di un classico survival horror, tanto da aver conquistato completamente pubblico e critica alla sua uscita (qui trovate la nostra recensione). Vestirete i panni del poliziotto Leon Kennedy, immergendovi nel suo viaggio per salvare la figlia del presidente dagli abitanti infetti di un villaggio spagnolo. Questo gioco dovrebbe essere acquistato da chi ama il brivido di una storia coinvolgente, l'adrenalina di sparatorie intense e la suspense di un survival horror di alto livello. Nonostante si tratti di un remake, sia i fan di lunga data della serie che i nuovi giocatori troveranno in questa nuova versione un'esperienza di gioco coinvolgente e spaventosa, godendo di una grafica e di un gameplay completamente ricostruiti rispetto all'originale.

Dead Space | 3,39€ (20,69€)

Dead Space è un classico survival horror che si distingue per la sua atmosfera inquietante e il gameplay coinvolgente, perfetto da giocare nella serata di Halloween. Ambientato su una nave spaziale infestata da creature aliene mutanti, il gioco metterà alla prova il vostro coraggio e la vostra abilità nel risolvere enigmi, il tutto mentre combatterete per sopravvivere. Si tratta dell'acquisto perfetto per gli amanti dell'horror e dei giochi avvincenti, pronti a immergersi in una trama complessa e a sperimentare la paura in un ambiente claustrofobico. Inoltre, è ideale anche se avete giocato alla versione Remake uscita lo scorso anno, e ora volete anche godere dell'esperienza classica del 2008 spendendo pochi euro.

Doom | 3,89€ (17,19€)

Doom è una vera e propria icona dei giochi sparatutto in prima persona che ha ridefinito il genere e ha ispirato generazioni di giocatori. In questo frenetico viaggio all'inferno, interpreterete il Doom Slayer, un guerriero solitario che combatte gli orrori demoniaci con un vasto arsenale di armi brutali. Il gioco è una celebrazione dell'azione ad alta velocità, con una colonna sonora metallica, combattimenti intensi e un level design a dir poco eccezionale. Chi dovrebbe acquistare Doom? Tutti coloro che amano l'adrenalina pura e il divertimento senza fronzoli: se cercate un'esperienza di gioco esplosiva, con demoni da abbattere, armi da fuoco personalizzabili e una trama semplice ma coinvolgente, Doom è il gioco per voi.

Ghostwire: Tokyo | 6,89€ (57,49€)

Ghostwire: Tokyo è un'avventura di sopravvivenza e mistero ambientata nelle strade infestate di un'incantevole, ma minacciosa Tokyo. Dopo una sparizione di massa, scoprirete abilità paranormali che vi permetteranno di vedere e affrontare spiriti oscuri, immergendovi in un'esperienza unica che combina elementi di sparatutto in prima persona con abilità magiche e un'atmosfera gotica e misteriosa. Parliamo di un'opera perfetta per gli appassionati di giochi d'azione e avventura, i quali amano l'horror psicologico e l'occulto. Inoltre, se siete interessati alla cultura giapponese e alla mitologia Ghostwire: Tokyo vi piacerà sicuramente e, se volete saperne di più, qui trovate la nostra recensione.

Remnant II | 26,39€ (48,29€)

Chiudiamo la lista con Remnant II, riuscito sequel del best seller Remnant: From the Ashes, che mette i sopravvissuti dell'umanità contro nuove creature mortali e boss simili a dei in mondi terrificanti (qui trovate la nostra recensione). Potrete catapultarvi, soli o in cooperativa con due amici, nelle profondità dell'ignoto con l'obiettivo di impedire che un male distrugga la realtà stessa. Durante l'avventura dovrete fare affidamento sulle vostre abilità e su quelle della vostra squadra per superare le sfide più difficili e scongiurare l'estinzione dell'umanità, godendo di un mix di combattimenti a distanza e corpo a corpo, metodici e frenetici, con nemici astuti e battaglie con i boss su larga scala. Si tratta del titolo perfetto per gli amanti dei giochi action horror e anche degli RPG, il tutto godendo di una grafica eccellente.

