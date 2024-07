Black Myth: Wukong, lo puoi ottenere gratis acquistando una scheda Nvidia

Nvidia ha annunciato un nuovo bundle GeForce RTX serie 40 per il gioco Black Myth: Wukong, in collaborazione con lo sviluppatore Game Science. Chi acquisterà prodotti idonei, come le schede grafiche GeForce RTX 4090, 4080 SUPER, 4080, 4070 Ti SUPER, 4070 Ti, 4070 SUPER e 4070, o PC desktop e laptop con GPU GeForce RTX 4090, RTX 4080 o RTX 4070, presso rivenditori selezionati, riceverà una versione Steam del titolo, disponibile dal 20 agosto.

Vi ricordiamo, inoltre, che potete sfruttare l'offerta anche acquistando un PC o un laptop dedicato sul sito di AK informatica, uno dei rivenditore selezionati, oltre che una scheda grafica serie 40.

Per chi non conoscesse Black Myth: Wukong, si tratta di un titolo action/rpg basato sulla mitologia cinese che promette un'esperienza di gioco unica grazie all'integrazione delle tecnologie NVIDIA DLSS e ray tracing. Queste tecnologie, potenziate dall'intelligenza artificiale, permettono ai giocatori di PC desktop e laptop con GPU GeForce RTX serie 40 di godere di grafica avanzata e prestazioni migliorate.

Per ottenere il bundle, gli acquirenti devono semplicemente seguire le istruzioni ricevute via e-mail dopo l'acquisto di un prodotto idoneo. In pochi clic, Black Myth: Wukong sarà aggiunto al loro account Steam, pronto per essere giocato.

