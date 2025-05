Se siete alla ricerca di un mini PC potente, compatto e versatile per l'ufficio o la casa, questa offerta su Amazon sul Blackview MP60 non può assolutamente passare inosservata. Grazie a due coupon attivabili direttamente in pagina, è possibile acquistarlo a soli 189,99€, con uno sconto complessivo di ben 110€ rispetto al prezzo di listino di 299,99€. Un'occasione straordinaria per portare a casa un dispositivo performante e pronto all'uso.

NB: ricordatevi di attivare il coupon in pagina per ottenere uno sconto aggiuntivo di 95€ durante il checkout

Vedi offerta su Amazon

Blackview MP60, chi dovrebbe acquistarlo?

Blackview MP60 è equipaggiato con il nuovissimo processore Intel Twin Lake N150, più veloce del popolare N100 e in grado di raggiungere i 3,6 GHz. Questo lo rende perfetto per ogni esigenza lavorativa quotidiana, dal calcolo dati all'editing leggero, fino alla gestione di contenuti multimediali. Il sistema operativo Windows 11 Pro è preinstallato, garantendo piena compatibilità con le applicazioni moderne e un'interfaccia fluida e intuitiva.

Sul fronte della memoria, il dispositivo offre 16 GB di RAM DDR4 e un SSD M.2 da 512 GB, espandibile fino a 2 TB tramite alloggiamento esterno. Questo significa spazio a volontà per archiviare documenti, immagini, video e software, senza dover ricorrere a cancellazioni frequenti. Ideale anche come server domestico o NAS, Blackview MP60 si adatta a molteplici scenari d'uso.

La connettività è un altro dei suoi punti di forza: supporta Wi-Fi dual-band 5G, Bluetooth 4.2 e include una porta Gigabit Ethernet RJ45, capace di velocità teoriche fino a 1000MB/s. Grazie al supporto per doppio display 4K UHD, potete collegare due monitor e gestire più task in contemporanea, migliorando drasticamente la produttività.

Inoltre, Blackview garantisce 2 anni di garanzia e supporto tecnico a vita, con un servizio clienti multilingue sempre disponibile. Un valore aggiunto che offre tranquillità nel tempo. A soli 189,99€, Blackview MP60 rappresenta un acquisto eccellente per chi cerca un PC desktop compatto, performante e affidabile. Infine, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra guida ai migliori mini PC per ulteriori consigli.