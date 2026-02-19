Il Cremlino potrebbe aver commesso un grave errore strategico con le recenti restrizioni imposte alle app di messaggistica occidentali sul territorio russo. La decisione di bloccare Telegram, insieme a WhatsApp e altri servizi non russi, sta avendo conseguenze impreviste sulle operazioni militari al fronte, sollevando critiche persino tra i canali pro-guerra e le unità dell'esercito. La mossa, giustificata ufficialmente come necessaria per "proteggere i cittadini russi" e promuovere l'adozione di Max, un'app di messaggistica statale priva di crittografia, ha invece privato le forze armate di uno strumento comunicativo cruciale proprio nel momento in cui anche l'accesso ai terminali Starlink è stato compromesso.

Secondo quanto riportato da Bloomberg, i canali militari filo-russi stanno denunciando apertamente come il blackout improvviso di Telegram stia danneggiando concretamente le operazioni in prima linea. L'app di messaggistica basata su cloud rappresenta infatti la piattaforma preferita non solo da milioni di civili russi, ma anche dalle unità militari che la utilizzano per coordinare le comunicazioni sul campo di battaglia in tempo reale.

La situazione si è aggravata ulteriormente dopo che SpaceX ha iniziato a bloccare i terminali Starlink non autorizzati utilizzati dalle forze russe in territorio ucraino all'inizio di questo mese. Fonti diplomatiche europee di alto livello hanno confermato a Bloomberg che questa combinazione di fattori ha avuto un impatto significativo sulle capacità comunicative dell'esercito russo, con ripercussioni particolarmente evidenti sul coordinamento degli attacchi con droni.

La copertura satellitare di Starlink si era dimostrata essenziale per sincronizzare gli strike con velivoli senza pilota, la cui frequenza è apparentemente diminuita nelle ultime settimane, conferendo alle forze ucraine un inaspettato vantaggio tattico. La dipendenza tecnologica da infrastrutture di comunicazione non controllate dallo stato russo sta ora emergendo come una vulnerabilità critica nel dispiegamento militare.

La frequenza degli assalti russi è calata drasticamente: meno attacchi, meno droni nemici, meno tutto

Le testimonianze dal campo confermano l'entità delle difficoltà operative. Giovanni, nome di battaglia di un operatore di droni ucraino intervistato dalla BBC, ha dichiarato che l'esercito russo ha perso "la capacità di controllare il campo" a seguito dell'interruzione del servizio Starlink. Le sue stime indicano un calo del 50% nella capacità offensiva russa, con una riduzione misurabile negli assalti, nell'impiego di droni e nell'intensità generale delle operazioni.

La decisione del governo russo di bandire Telegram per presunte violazioni delle leggi nazionali si è rivelata problematica anche sul fronte interno. A differenza di altre restrizioni tecnologiche imposte dal Cremlino negli ultimi anni, questa ha generato critiche rare e pubbliche da parte di blogger militari e sostenitori della guerra, segno che l'impatto pratico supera le considerazioni ideologiche sulla sovranità digitale.

L'alternativa proposta dal governo, l'app Max sviluppata internamente, presenta limiti significativi rispetto a Telegram: l'assenza di crittografia end-to-end la rende inadatta per comunicazioni sensibili, mentre la mancanza di funzionalità cloud-based limita l'efficacia operativa in contesti militari dove la sincronizzazione in tempo reale e l'accesso multi-dispositivo sono essenziali.

Resta da vedere se queste difficoltà tecnologiche avranno un impatto duraturo sull'andamento del conflitto. Tuttavia, l'episodio evidenzia come la dipendenza da infrastrutture di comunicazione private e straniere possa trasformarsi rapidamente in una debolezza strategica, specialmente quando le decisioni politiche interne si scontrano con le necessità operative concrete delle forze armate.