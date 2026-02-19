Avatar di Ospite Vue Chief #451 0
0
quando le tue sanzioni tecnologiche ti si rivoltano contro lol
Questo commento è stato nascosto automaticamente.
Avatar di Tony_x 248
0
Ah, quindi si risparmieranno la propaganda banderita, beh buono così
Questo commento è stato nascosto automaticamente.
Avatar di magicreflex 50
0
Nei film i militari usano sistemi sofisticatissimi supercriptati di cui i civili non sospettano manco l'esistenza.
Nella realtà se gli chiudi Telegram sono nella cacca 😆
Questo commento è stato nascosto automaticamente.