Le vendite di giochi fisici è calata del 50% ma Switch 2 potrebbe salvare la situazione

Le vendite dei giochi fisici, in particolar modo negli USA, sono crollate drasticamente negli ultimi anni. Cominciando dai mesi di pandemia, che hanno sdoganato definitivamente la vendita del formato digitale, il crollo delle vendite dei giochi in formato fisico si è intensificato via via sempre di più, mostrando come il totale delle vendite si sia dimezzato dal 2021 al 2024.

Secondo l'analista Matt Piscatella di Circana, i ricavi sono scesi sotto i 2 miliardi di dollari nel 2024, con un calo dell'85% rispetto al picco di quasi 12 miliardi segnato nel 2008.

Nintendo Switch 2 potrebbe rallentare il declino delle vendite fisiche, ma a una condizione.

Questo declino riflette il passaggio accelerato verso il digitale nell'industria videoludica, che negli ultimi anni ha visto la comparsa persino delle "Collectors Edition" prive di disco fisico alloro interno.

Tuttavia, Nintendo Switch si è dimostrata come un solido baluardo per le vendite dei giochi in formato fisico, con il 65% dei giochi venduti in Europa nel 2024, acquistati in formato cartuccia, contro il 32% di PS5 e il 19% di Xbox.

L'analista Piscatella suggerisce che il lancio di Nintendo Switch 2 potrebbe dare nuovo slancio al mercato retail. La console attuale ha mantenuto una forte preferenza per i giochi fisici tra i suoi utenti, e ci si aspetta che il suo successore possa seguire questa tendenza.

Nonostante ciò, però, ci sono da tenere a mente alcune importanti considerazioni. innanzitutto, per quanto Nintendo Switch 2 mantenga il supporto su cartuccia, queste ultime stanno diventando troppo piccole per garantire la mole di dati richiesta dalle produzioni più recenti. Sempre più "copie fisiche" per Nintendo Switch mostrano la dicitura "Download addizionale richiesto", in virtù di uno spazio troppo risicato per contenere la totalità dei dati al loro interno.

Questo, per precisare, è dovuto al fatto che Nintendo usa un formato proprietario, che ha un costo particolarmente elevato per i publisher che, nella maggior parte dei casi, optano per le cartucce meno capienti per contenere i costi totali di produzione.

Quindi, se le produzioni terze parti di Nintendo Switch 2, inizieranno a presentare sempre più sovente la necessità di download addizionali, anche i collezionisti (che hanno fatto la fortuna di molte aziende dedite alla trasposizione su formato fisico di titoli pensati "solo per il digitale", potrebbero iniziare a rassegnarsi e cominciare a passare al digitale.

In linea di massima, invece, è improbabile che questo trend possa diminuire, il calo delle vendite fisiche sembra ormai inarrestabile, con una progressiva transizione verso il digitale che potrebbe portare alla scomparsa totale dei giochi su supporto fisico nei prossimi anni.

La diminuzione delle uscite per Nintendo Switch nel 2024 potrebbe aver contribuito al calo delle vendite retail negli USA. Con l'arrivo di una nuova console Nintendo, il mercato potrebbe vedere una temporanea ripresa, ma il futuro sembra saldamente orientato verso la distribuzione digitale.