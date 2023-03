AMD ha pubblicato una soluzione temporanea per un fastidioso bug che ha causato problemi a molti utenti che hanno effettuato l’installazione dei driver Adrenalin su Windows. Anche se gli aggiornamenti dei driver di solito migliorano le prestazioni dei computer, l’ultimo aggiornamento WHQL di AMD ha creato difficoltà ai possessori di schede grafiche Radeon. Ma ora, dopo alcune settimane di indagini, gli ingegneri di AMD hanno collaborato con Brad Chacos, executive editor di PCWorld, per trovare la causa dell’inconveniente e fornire qualche consiglio in merito.

Il bug sembra essere causato da un conflitto dei driver Adrenalin con Windows Update, ma non riguarda solo i software AMD, ma anche altri tipi di driver. Se volete evitare questo problema, è necessario disattivare gli aggiornamenti automatici dei driver e fare un’installazione pulita ad ogni aggiornamento.

Photo credit: AMD

Un portavoce di AMD ha dichiarato a PCWorld:

Abbiamo riprodotto un problema che può verificarsi in un numero estremamente ridotto di casi quando si effettua un aggiornamento del PC durante l’installazione di AMD Software: Adrenalin Edition, e stiamo indagando attivamente. Raccomandiamo agli utenti di assicurarsi che tutti gli aggiornamenti del sistema siano applicati o messi in pausa prima di installare il driver e che l’opzione “Factory Reset” sia deselezionata durante il processo di installazione del driver AMD. Ci impegniamo a risolvere il problema il più rapidamente possibile e invitiamo caldamente gli utenti a segnalare i problemi con AMD Software: Adrenalin Edition tramite il Bug Report Tool.

AMD consiglia di deselezionare l’opzione “Factory Reset” prima dell’installazione e di disabilitare o mettere in pausa gli aggiornamenti di Windows. Se riscontrate problemi dopo l’installazione dei driver Adrenalin, potete utilizzare la modalità di ripristino di Windows, ma il processo potrebbe essere complicato. AMD suggerisce di premere il pulsante di accensione per forzare il ripristino automatico di Windows subito dopo la scomparsa delle opzioni del BIOS, ma prima dell’arrivo del classico “cerchio di caricamento” di Windows.

Se possedete una scheda grafica AMD Radeon, è bene fare attenzione durante l’installazione dei driver Adrenalin e seguire le istruzioni dell’azienda per evitare il bug. Tuttavia, AMD sta lavorando per risolvere il problema e fornirà una soluzione definitiva il prima possibile.